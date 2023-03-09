В Петербурге состоялось вручение актерской премии «Фигаро»

В Петербурге состоялось вручение Российской национальной актерской премии имени Андрея Миронова «Фигаро». В 13-й церемонии награждения, которая прошла в Санкт-Петербургском театре имени Андрея Миронова, приняли участие Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский и вице-губернатор Борис Пиотровский.

– Эта церемония – знаковое событие в культурной жизни нашего города и всей страны. Целая плеяда актеров приезжает каждый год сюда, в Петербург. Отрадно, что мероприятие проходит в такой замечательный день, как 8 Марта, – отметил спикер парламента и поздравил присутствовавших в зале женщин с праздником.

Из рук Александра Бельского премию в номинации «За блистательное исполнение ролей на российской театральной сцене» – «Лучшие из лучших» получила народная артистка России Татьяна Ткач.

Среди 15 лауреатов – известные деятели театра и кино, оперного и балетного искусства, представители педагогического сообщества. Спецприза «Пером и шпагой» в этом году удостоен журналист и телережиссер Сергей Шолохов.

Напомним, первое вручение премии «Фигаро» состоялось в 2011 году. Ее основал народный артист России, создатель петербургского театра «Русская антреприза» Рудольф Фурманов. Президент премии – актер Сергей Безруков. Ежегодно она присуждается за высшие достижения в области актерского драматического искусства. По традиции церемония награждения лауреатов проходит 8 марта.