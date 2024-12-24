Владимир Путин посетил Эрмитаж и вручил Михаилу Пиотровскому орден «За заслуги перед Отечеством» I степени

В ходе своей рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ, Президент России Владимир Владимирович Путин посетил Государственный Эрмитаж – один из крупнейших и наиболее значимых музеев мира, расположенный в Санкт-Петербурге. Эта поездка приобрела особо торжественный характер, став рамками для важного события: вручения высокой государственной награды директору музея Михаилу Борисовичу Пиотровскому. Встреча прошла в атмосфере глубокого уважения к многолетнему вкладу Пиотровского в развитие российской культуры и мирового музейного дела.

На церемонии, помимо Президента Путина, присутствовали высокопоставленные лица: заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Алексеевна Голикова, помощник Президента Владимир Ростиславович Мединский, полномочный представитель Президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Дмитриевич Гуцан, а также губернатор Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич Беглов. Присутствие таких влиятельных фигур подчеркивало значимость события и высокий уровень признания заслуг Михаила Борисовича.

В торжественной обстановке, в одном из парадных залов Эрмитажа, Владимир Путин вручил Михаилу Пиотровскому орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Это высшая степень данной награды, присуждаемая за выдающиеся заслуги перед государством и народом.

Вручение ордена состоялось не случайно – оно совпало с недавним юбилеем Михаила Борисовича. 9 декабря ему исполнилось 80 лет. Этот почтенный возраст является свидетельством его многолетней преданности делу и безусловного профессионализма.

Следует отметить, что Михаил Борисович Пиотровский возглавляет Государственный Эрмитаж с 1990 года. За эти годы музей претерпел значительные изменения, пройдя путь от периода после распада Советского Союза до современности. За это время под его руководством были реализованы многочисленные проекты по реставрации экспонатов, модернизации инфраструктуры музея, развитию образовательных программ и расширению международного сотрудничества. Эрмитаж при Пиотровском стал не только хранителем мирового культурного наследия, но и динамичной платформой для диалога и обмена культурными ценностями.