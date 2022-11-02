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Питерец.ру » Культура » В Петербурге открыли памятник министру путей сообщения Михаилу Хилкову

В Петербурге открыли памятник министру путей сообщения Михаилу Хилкову

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
В Петербурге открыли памятник министру путей сообщения Михаилу Хилкову

На территории Музея железных дорог России сегодня открыли памятник выдающемуся государственному деятелю Российской империи, министру путей сообщения Михаилу Ивановичу Хилкову. В церемонии открытия приняли участие губернатор Александр Беглов и начальник Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Виктор Голомолзин.

«Санкт‑Петербург и Россия отдают дань уважения одному из лучших министров, великих железнодорожников - Михаилу Ивановичу Хилкову. 10 лет он возглавлял Министерство путей сообщения Российской империи. За это время Россия достигла больших успехов. Многие его идеи воплотились в жизнь. Железные дороги стали настоящими транспортными артериями, соединившими центр России с Дальним Востоком», - сказал Александр Беглов.

Михаил Иванович Хилков возглавлял Министерство путей сообщения с 1895 по 1905 годы. За это время протяженность железных дорог выросла почти вдвое - с 35 тысяч до 60 тысяч километров. Ежегодно возводилось почти 2,5 тысячи километров железнодорожных путей. Министр Хилков руководил работами по строительству Транссибирской магистрали и Китайско-Восточной железной дороги. Он также внес вклад в подготовку кадров для транспортной отрасли – по его указу было основано Московское инженерное училище.

Губернатор также ознакомился с выставкой «Царская забава», посвященной 185-летию Царскосельской железной дороги. В экспозиции, которая открылась сегодня в Музее железных дорог России, представлены уникальные материалы по истории создания первой пассажирской железной дороги - архивные документы, редкие издания, географические карты, живопись и гравюра, исторические костюмы и модели паровозов.

***

Проект памятника министру путей сообщения Михаилу Ивановичу Хилкову был выбран «народным голосованием». Участники конкурса создали 17 эскизов, которые были выставлены в Музее железных дорог. С 4 по 21 февраля проходило «народное» голосование в официальной группе музея «ВКонтакте». Победителем был признан проект архитектурной мастерской «Корси».

Источник: Администрация Петербурга
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