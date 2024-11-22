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Питерец.ру » Культура » В Петербурге открыли памятник известному российскому юристу Владимиру Даниловичу Спасовичу

В Петербурге открыли памятник известному российскому юристу Владимиру Даниловичу Спасовичу

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
СПбГУ
У СПбГУ открыли памятник известному российскому юристу, выпускнику Университета Владимиру Даниловичу Спасовичу

На Васильевском острове Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от старинного здания юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), состоялась торжественная церемония открытия памятника выдающемуся юристу-правоведу, профессору университета Владимиру Даниловичу Спасовичу.  Мероприятие собрало внушительный состав гостей, подчеркивающий значимость фигуры Спасовича и его вклад в развитие российской юриспруденции.

Среди почетных участников были видные представители государственной власти и юридического сообщества.  Министр юстиции Российской Федерации, сам выпускник СПбГУ и член попечительского совета университета, Константин Анатольевич Чуйченко, произнес проникновенную речь, в которой подчеркнул неоценимый вклад Спасовича в формирование российской правовой системы и его непреходящее значение для современных юристов.  Его выступление, наполненное глубоким уважением к наследию профессора,  вызвало бурные аплодисменты собравшихся.  Ректор СПбГУ Николай Михайлович Кропачев, в свою очередь, акцентировал внимание на роли Спасовича в становлении и развитии юридического факультета СПбГУ, упомянув  множество инициатив, которые Спасович реализовал для улучшения качества образования и научной работы.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Михайлович Пиотровский, представляющий городскую администрацию,  отметил важность сохранения исторической памяти и увековечения памяти выдающихся личностей, таких как Владимир Данилович Спасович, чье имя прочно связано с историей Санкт-Петербурга.  Его слова нашли отклик в сердцах собравшихся, подчеркивая значение памятника не только для юридического сообщества, но и для всего города.  Присутствовала также президент Палаты адвокатов РФ Светлана Игоревна Володина, чье присутствие подчеркнуло  связь  памятника с современной адвокатской практикой и  значимость  этического наследия Спасовича для  современных адвокатов.

Знаковым событием стало участие представителей ведущих юридических фирм России.  Сергей Геннадьевич Пепеляев, управляющий партнер юридической компании OOO «Пепеляев-Групп», известной своими масштабными проектами и  вкладом в развитие корпоративного права, и Денис Анатольевич Архипов, управляющий партнер адвокатского бюро «ЕПАМ», специализирующегося на международном арбитраже и спорах,  подчеркнули  актуальность идей Спасовича и его  влияние на развитие современных юридических практик.  Они отметили, что принципы справедливости и законности,  отстаиваемые Спасовичем,  остаются актуальными и сегодня.

В целом, мероприятие стало ярким событием в жизни Санкт-Петербурга и юридического сообщества страны,  напоминая о значительном вкладе Владимира Даниловича Спасовича в развитие российской правовой системы и его непреходящем значении для будущих поколений юристов.

Источник: СПбГУ
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