В Петербурге открыли памятник известному российскому юристу Владимиру Даниловичу Спасовичу

На Васильевском острове Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от старинного здания юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), состоялась торжественная церемония открытия памятника выдающемуся юристу-правоведу, профессору университета Владимиру Даниловичу Спасовичу. Мероприятие собрало внушительный состав гостей, подчеркивающий значимость фигуры Спасовича и его вклад в развитие российской юриспруденции.

Среди почетных участников были видные представители государственной власти и юридического сообщества. Министр юстиции Российской Федерации, сам выпускник СПбГУ и член попечительского совета университета, Константин Анатольевич Чуйченко, произнес проникновенную речь, в которой подчеркнул неоценимый вклад Спасовича в формирование российской правовой системы и его непреходящее значение для современных юристов. Его выступление, наполненное глубоким уважением к наследию профессора, вызвало бурные аплодисменты собравшихся. Ректор СПбГУ Николай Михайлович Кропачев, в свою очередь, акцентировал внимание на роли Спасовича в становлении и развитии юридического факультета СПбГУ, упомянув множество инициатив, которые Спасович реализовал для улучшения качества образования и научной работы.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Михайлович Пиотровский, представляющий городскую администрацию, отметил важность сохранения исторической памяти и увековечения памяти выдающихся личностей, таких как Владимир Данилович Спасович, чье имя прочно связано с историей Санкт-Петербурга. Его слова нашли отклик в сердцах собравшихся, подчеркивая значение памятника не только для юридического сообщества, но и для всего города. Присутствовала также президент Палаты адвокатов РФ Светлана Игоревна Володина, чье присутствие подчеркнуло связь памятника с современной адвокатской практикой и значимость этического наследия Спасовича для современных адвокатов.

Знаковым событием стало участие представителей ведущих юридических фирм России. Сергей Геннадьевич Пепеляев, управляющий партнер юридической компании OOO «Пепеляев-Групп», известной своими масштабными проектами и вкладом в развитие корпоративного права, и Денис Анатольевич Архипов, управляющий партнер адвокатского бюро «ЕПАМ», специализирующегося на международном арбитраже и спорах, подчеркнули актуальность идей Спасовича и его влияние на развитие современных юридических практик. Они отметили, что принципы справедливости и законности, отстаиваемые Спасовичем, остаются актуальными и сегодня.

В целом, мероприятие стало ярким событием в жизни Санкт-Петербурга и юридического сообщества страны, напоминая о значительном вкладе Владимира Даниловича Спасовича в развитие российской правовой системы и его непреходящем значении для будущих поколений юристов.