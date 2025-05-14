Наталья Зайкова создала этот яркий и по-настоящему талантливый спектакль, вдохновившись жизнью и трагической судьбой мексиканской художницы Фриды Кало. Изящная пластика фламенко, с ее грацией и символизмом каждого движения, перекликается с картинами Кало, где каждый элемент имеет определенное значение. Спектакль представляет собой гармоничное сочетание танца и оригинального видеоряда.

За более чем 14 лет своего существования, постановка была представлена в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи, Баку (Азербайджан), Бресте (Беларусь), Лимассоле (Кипр), а также в Перми, Великом Новгороде, Липецке, Петрозаводске, Архангельске, Мурманске, Кирове, Челябинске, Магнитогорске, Череповце. Всего было дано свыше двухсот аншлаговых представлений. В сети Интернет и средствах массовой информации опубликованы многочисленные положительные отзывы зрителей и критиков, единодушно признающих спектакль-фламенко «Фрида» уникальным явлением в театральном искусстве, которое нельзя пропустить, отмечая, что создателям и исполнителям удалось создать зрелище, удерживающее внимание и вызывающее восхищение публики от начала и до конца.

В спектакле принимают участие лучшие российские исполнители фламенко: вокалистка, гитаристы и перкуссионист. Татьяна Шишкова является единственной в России вокалисткой, профессионально владеющей искусством фламенко.

В ролях: Наталья Зайкова (танец), Константин Фролов (танец), Татьяна Шишкова (вокал), Владимир Слободин (гитара), Алексей Парфёнов (гитара), Сергей Коняев (перкуссия), Вячеслав Кусков (фортепиано). Автор и режиссер: Наталья Зайкова.

Начало представления в 19:00.

7 июня спектакль «Фрида» на сцене «Колизей - Арены» (Невский пр., д. 100)