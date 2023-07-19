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Питерец.ру » Культура » Спектакль-фламенко «Фрида» в «Колизее»

Спектакль-фламенко «Фрида» в «Колизее»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
29 июля в «Колизее» снова по многочисленным просьбам - великолепный спектакль-фламенко «Фрида»

29 июля в «Колизее» снова по многочисленным просьбам - великолепный спектакль-фламенко «Фрида», посвященный мексиканской художнице Фриде Кало. На постановку этой истории танцовщицу Наталью Зайкову вдохновили личность и трагическая биография художницы.

 

В интернете и СМИ можно отыскать десятки восторженных отзывов зрителей и критиков, единогласно заявивших, что «Фрида» — это уникальное явление театрального искусства, которое нельзя пропустить, что авторам и исполнителям удалось создать зрелище, которое от первой до последней минуты держит зал в напряжении и восхищении.

«…Как танцевальный спектакль может стать высокой трагедией? Точнее всего это объяснил Федерико Гарсиа Лорка в статье-лекции о дуэнде. Метафоричный, как все поэты, он назвал дуэнде — дух танца — силой, которую «все чувствуют и ни один философ не объяснит», которую можно лишь ощутить, настолько она стихийна и иррациональна. И это дуэнде незримо присутствует в спектакле «Фрида», где голос вокалистки льется струей крови, а движения танца идут от самых подошв…»

На постановку спектакля-фламенко «Фрида» его автора и режиссера Наталью Зайкову вдохновили личность и трагическая биография мексиканской художницы Фриды Кало. Танцовщице фламенко и главной исполнительнице спектакля — невероятным образом удалось перевести биографию Фриды на язык фламенко. Точеная пластика по своей грации и символизму каждого движения созвучна картинам Кало, в которых все элементы наделены определенным смыслом. Спектакль построен на органичном взаимодействии танца и видео-проекций картин Фриды, которые еще больше усиливают впечатление от действия. Действие основано на главных этапах жизни художницы, начиная с аварии, в которую она попала в 17 лет, и кончая её уходом из жизни.

Наталья Зайкова: «Спектакль «Фрида» для меня это то место, где можно уютно устроиться, где чувствуешь себя родной и свободной, где можно исповедаться на любые темы, меняющиеся с течением времени и быть понятым. Где можно быть странным и вообще любым, где можно оплакивать не скрываясь и не скрывая, и получить поддержку от себя же, поднимаясь на уровень выше, параллельно находясь на предыдущем».

Начало в 19.00. Категория: 6+. Продолжительность: 1 час 30 мин. без антракта.

Билеты https://maxitiket.ru/buy-ticket/koncertnye-zaly/koncertnyy-zal-kolizey-arena/spektakl-flamenko-frida-kz-kolizey-arena/20230630_1900-4656343/

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