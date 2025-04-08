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Питерец.ру » Культура » Фламенко-спектакль «Кармен» в «Колизей - Арене»

Фламенко-спектакль «Кармен» в «Колизей - Арене»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
29 апреля фламенко-спектакль «Кармен» в «Колизей - Арене» (Невский пр., 100)

«Кармен» – новый фламенко-спектакль Натальи Зайковой, от первой до последней минуты держащий зал в напряжении.

Её Кармен – не просто девушка с табачной фабрики: она наследница ритуалов танца, искусства фламенко. Создателям шоу удалось невероятное: выделить из сложного массива многовекового наследия основу фламенко, его ДНК - те сплетения звуков, ритмов, чувств, которые содержат всю информацию, переданную от предков, живших тысячи лет назад…Мелодия обретает здесь телесную чувственность, тело становится музыкальным инструментом и начинается настоящая магия.

Три составляющие фламенко: темпераментное пение, экспрессия танца, плач гитары сливаются здесь воедино, чтобы наиболее полно и ярко отразить всю страсть, заложенную в легенду о свободолюбивой цыганке. Спектакль построен на органичном взаимодействии танца, авторского видеоряда и светового дизайна. В нем задействованы лучшие исполнители фламенко России. Неподражаемый стиль авторской хореографии, уникального мира фламенко и невероятной эстетики танца не оставит равнодушным никого. Судьба, страсть, вокал, музыка, театр, фламенко – всё это вы сможете оценить за один вечер. И не забудете уже никогда.

Исполнители - Театр фламенко FABRICA DE TABACO

Начало в 19.00 

29 апреля «Колизей - Арена» (Невский пр., 100)


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