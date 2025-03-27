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XXVI Международный «Брянцевский фестиваль» детских театральных коллективов

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ТЮЗ
В ТЮЗе им. А. А. Брянцева пройдет XXVI Международный «Брянцевский фестиваль» детских театральных коллективов

С 14 по 17 апреля 2025 года в ТЮЗе им. А. А. Брянцева пройдет XXVI Международный «Брянцевский фестиваль» детских театральных коллективов.

В этом году самый крупный и престижный детский фестиваль во всем Северо-Западном регионе, который ведёт свою историю с 2000 года, расширяет границы своей географии и выходит на новый уровень!

Главная задача организаторов фестиваля 2025 года — развитие межкультурного сотрудничества и создание «мостов культуры» между Россией и другими странами.

Оценивать спектакли юных участников «Брянцевского фестиваля» в этом году будет профессиональное международное жюри — ведущие театральные специалисты из России, Беларуси, Казахстана и Абхазии:

Ираклий Хинтба — чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Абхазия, генеральный директор Государственного русского театра драмы имени Ф. А. Искандера, благодаря которому Русский театр Абхазии вошёл в число лидеров культурного процесса страны и стал «визитной карточкой» Абхазии;

Вера Полякова-Макей — директор Белорусского государственного академического театра юного зрителя (Минск), заслуженная артистка Республики Беларусь, актриса театра и кино, телеведущая, участница многих престижных театральных фестивалей;

Бейбит Бахтыгереев — директор Акмолинского областного русского драматического театра, руководитель Международного театрального фестиваля «Те-ART-Кокше» (Кокшетау); заслуженный деятель Казахстана;

Председатель жюри — Сусанна Цирюк — главный режиссер ТЮЗа им. А. А. Брянцева (Россия), многократный номинант и лауреат Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска», лауреат Премии Правительства Санкт-Петербурга.

Впервые за всю историю фестиваля в нём примет участие детский театральный коллектив из Туниса!

В фестивале также примут участие коллективы из Беларуси (Гомель), Армении (Ереван), Казахстана (Костанай), Абхазии (Сухум), России (Ростов-на-Дону, Севастополь, Курск, Москва, Санкт-Петербург, Кудымкар, Донецк). Всего на фестивале будет представлено 12 коллективов-участников.

По традиции в дополнительной программе фестиваля для участников и их педагогов пройдут мастер-классы по сценической речи, современной хореографии и актерскому мастерству, которые проведут известные театральные педагоги:


Виктория Гончарова — балетмейстер и хореограф-постановщик мюзиклов, тренер детских и юниорских команд. Сотрудничала с Глебом Матвейчуком. Балетмейстер-постановщик Большого детского хора Радио и телевидения России с 2018 по 2024 год. Национальный судья Hip-hop International (2021).

Дмитрий Кошмин — заслуженный артист Чеченской Республики, актер дубляжа, заведующий кафедрой режиссуры и мастерства актёра УГИИ им. З. Исмагилова. Преподавал в школе-студии Льва Додина, в мастерских Семёна Спивака, Владимира Рецептера, Вениамина Фильштинского и Сергея Черкасского. Проводил мастер-классы в театрах и театральных школах разных стран, среди которых Испания, Румыния, Хорватия и Южная Корея.

Илья Архипов — актёр, режиссёр театра Эстрады им. А. Райкина, основатель и художественный руководитель Петербургского камерного театра, художественный руководитель Детской студии театра Мюзик-Холл, лауреат Молодежной премии Правительства Санкт-Петербурга, один из самых интересных молодых режиссёров Петербурга.

В дни фестиваля на новой сцене состоится обсуждение спектаклей коллективов-участников, которое проведёт историк театра и театральный критик Алексей Пасуев.

14 апреля в 11:00 на малой сцене ТЮЗа — открытие фестиваля.

17 апреля в 17:00 на большой сцене — торжественное награждение победителей фестиваля.

Источник: ТЮЗ
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