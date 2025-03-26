Концерт вокальной группы «Viva»

26 мая вокальная группа ViVA рада представит вам уникальное музыкально-поэтическое событие, которое станет настоящим открытием для всех ценителей русской поэзии и музыки. Концерт «Роберт Рождественский и Марина Цветаева: Музыкально поэтический диалог», ставший победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив, обещает быть незабываемым путешествием в мир творчества двух великих поэтов, чьи произведения продолжают вдохновлять и волновать сердца людей.

Проект объединяет музыку и историю, литературу и современные технологии для того, чтобы зрители могли максимально глубоко погрузиться в тему концерта. Солисты предлагают зрителю формат отличный от традиционного концерта: это захватывающий рассказ о ключевых событиях жизни поэтов, редкие фотографии и видео из домашнего архива — все это вместе с легендарными композициями создает неповторимую атмосферу и позволяет полностью погрузиться в эпоху. Музыканты сочетают в себе роли солистов и рассказчиков, стирая границы между зрителем и артистом.

Мы приглашаем вас присоединиться к нам в этом диалоге – музыкальном и поэтическом, где меню программы будет насыщено как

новыми произведениями, так и вечными шедеврами, которые мы все так любим. Не упустите возможность стать частью этого магического события!

Солисты:

Александр Балыков – основатель и продюсер вокальной группы ViVA, автор и исполнитель собственных песен, участник телевизионного шоу «Главная сцена», победитель телешоу «Russian tenors», финалист телешоу «Фактор А».

Михаил Давыдов – лауреат и дипломант международных и всероссийских конкурсов вокалистов, номинант на премию "Гремми", художественный руководитель вокальной группы ViVA.

Филипп Черкасов – обладатель Гран-при международного конкурса «Романсиада», режиссер- постановщик вокальной группы ViVA .

Николай Тимохин – участник популярных ТВ-шоу, победитель телевизионного шоу «Секрет успеха» на телеканале «Россия 1», лауреат международных конкурсов.

Станислав Мошкин - Участник российских музыкальных шоу «Голос» и «Новая звезда».

Начало в 19.00 в «Колизей – арене» (Невский пр., д 100)