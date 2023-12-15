Благотворительный концерт Оксаны Федоровой «Рождение Вселенной» состоялся в Петербурге

12 декабря, в преддверии своего Дня рождения, Мисс Вселенная Оксана Федорова представила уникальный концерт барочной музыки под названием "Рождение Вселенной" в Планетарии №1 в Санкт-Петербурге - самом большом планетарии в мире.

Целью этого концерта было создание полного погружения зрителей и артистов в космическое пространство с помощью 3D шоу-проекции на огромном 37-метровом куполе, сопровождаемой звучанием величественной музыки эпохи барокко.

В программе концерта прозвучали произведения знаменитых барочных композиторов, таких как Дж. Перголези, А. Вивальди, Г. Гендель, А. Марчелло, И. С. Бах и Дж. Каччини. Оксана Федорова исполнила эти произведения в сопровождении камерного оркестра Российско-китайского симфонического оркестра, который является единственным в мире оркестром, возглавляемым двумя дирижерами и художественными руководителями из Китая и России. Эти два дирижера представляют одну дирижерскую школу, но разные страны и традиции.

Часть произведений была исполнена в сопровождении рояля и арфы. На рояле играл Георгий Мигунов, концертмейстер вокальной кафедры Московской консерватории и Центра оперного пения имени Галины Вишневской, а на арфе - Нгуен Данг Бао Чам из Вьетнама.

Музыкальным сюрпризом для всех зрителей стало выступление баритона Виктора Коротича, солиста Мариинского театра, заслуженного артиста Республики Северная Осетия – Алания, и бас-баритона Святослава Грабовского, лауреата международных конкурсов (Норвегия), приглашённого солиста оперного театра г. Берген и Королевской оперы г. Осло.

Особенным дополнением к концерту стали танцевальные исторические номера, исполненные артистами балета Михаила Грибова, который является президентом Международной ассоциации балов. Все эти элементы визуально и музыкально слились вместе, создавая неповторимую атмосферу и впечатляющее зрелище для аудитории.

Оксана Федорова отметила, что для нее концерт "Рождение Вселенной" является новым шагом в синтезе разных видов искусства и современных технологий под эгидой вечной классики. Она уверена, что такие яркие и музыкально насыщенные проекты будут пользоваться популярностью у широкой аудитории и привлекать все больше людей в орбиту классической музыки и искусства.