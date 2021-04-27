Глаголом жги сердца людей: команда артели поэтов «НеоЛира» с размахом отметит день рождения проекта

27 апреля 2021 года артели поэтов «НеоЛира» исполнилось два года. Команда проекта, объединившего в себя самых талантливых современных поэтов Санкт-Петербурга, намерена отметить это событие большой вечеринкой.

Концерт, который состоится 6 мая 2021 года в клубе «Время N», обещает стать одним из самых ярких событий этой весны. Ожидается, что на нем выступят не только поэты, входящие в артель, но и их московские коллеги, специально приглашенные по этому случаю. Среди них будет, в частности, руководитель «Литературной Гостиной» Дмитрий Кравченко и поэт, прозаик и философ Махоша (Мария Волощук). Также на праздник приглашены музыканты Анна Рубис, Антон Шапен, группа «Элиарин».

Напомним, что артель поэтов «НеоЛира» была организована в Санкт-Петербурге в 2019 году. Ее основателем является Антон Тарасов — писатель, поэт и композитор. Одно из первых мероприятий «НеоЛиры» состоялось в апреле позапрошлого года, когда в Петербург для выступления в музыкальном доме SLONDONEBA были приглашены поэты из разных регионов России.

Как говорят в самой артели, «НеоЛира» — это не просто кружок по интересам, а сообщество людей, которые не боятся открыто говорить то, что они думают. Каждое событие, организованное «НеоЛирой», представляет собой не просто концерт, а взаимодействие поэтов и зрителей. Все люди, участвующие в нем, погружаются в особую атмосферу, наполненную приятным общением, музыкой и чтением стихов.

Сегодня в артель «НеоЛира» входят не только поэты, но и творческая группа, состоящая из режиссера, фотографа, ведущего и диджея. Все они видят в поэзии нечто большее, чем просто увлечение. Как ожидается, концерт «Birthday Party» станет для них возможностью не только отпраздновать день рождения проекта, но и в очередной раз показать миру, что если стихи есть, то они должны звучать.

Купить билет на концерт «Birthday Party» все желающие могут на сайте артели. Если сделать это до 1 мая, скидка на него составит 30%.