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Питерец.ру » Культура » В Петербурге пройдет авторский вечер Андрея Пастушенко

В Петербурге пройдет авторский вечер Андрея Пастушенко

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
White raven group
«Со зрителем будут разговаривать слово и музыка!»: в Петербурге пройдет авторский вечер Андрея Пастушенко

22 апреля в Санкт-Петербурге состоится музыкально-поэтический вечер «Музыкослов» поэта Андрея Пастушенко и группы «Тинктура». Концерт пройдет в зале «Колизей Арена» и будет посвящен темам жизни, творчества, любви и вечного поиска истины.

В программе – новые музыкальные и поэтические произведения Андрея Пастушенко,  автора стихов популярных мюзиклов «Мастер и Маргарита», «Демон Онегина», «Чудо-Юдо», «Оскар и Розовая Дама. Письма к Богу».

Поэт представит зрителям редкие и ранее не исполнявшиеся стихотворения. Музыкальное сопровождение концерта обеспечит коллектив «Тинктура» (Юрий Майков, Александр Наймарк, Константин Слоев), который играет spirit ambient rock.

«Мы откроем большую незримую книгу „Музыкослов“ и будем читать ее публично для думающих, ищущих людей. Символ концерта – индейский бог плодородия и творчества Кокопелли. Из его флейты льются музыка и слова: живи, дыши, люби и твори. Мне кажется, это четыре максимы, которым должен следовать каждый человек! Зрителям нужно слушать что-то новое, и, надеюсь, они придут к нам за отдохновением, воодушевлением, тихой радостью. За мыслью и положительными эмоциями!» – говорит автор проекта Андрей Пастушенко.

Музыкально-поэтический вечер «Музыкослов» перенесет слушателей в мир художественных образов, поэтического слова и живой музыки. Длительность концерта – 1,5 часа.

22 апреля, 19:00, «Колизей Арена», Невский, пр., 100.

Купить билеты: https://afisha.yandex.ru/saint-petersburg/concert/muzykoslov-2021-04-22

Источник: White raven group
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