15 декабря в «Колизей – Арене» состоится уникальный концерт «Мировые рок хиты на виолончелях», где Atomic Cellos, популярные питерские виолончелисты, порадуют зрителей мировыми рок-хитами.

На этом концерте вы сможете насладиться не только прекрасными мелодиями, но и уникальной акустикой зала, которая гарантированно не оставит вас равнодушными. В программе концерта звучат легендарные композиции таких групп, как Metallica, AC/DC, Deep Purple, The Cranberries, Led Zeppelin, Queen, Nirvana и многих других. Организаторы постарались учесть все ваши музыкальные предпочтения и исполнят те песни, под которые вы плакали в подростковом возрасте, а также те, которые ваши родители грозились выбросить, если вы не подтянете алгебру.

Этот концерт будет настоящим музыкальным путешествием, где вы сможете пережить все важные моменты своей жизни через звуки виолончелей. Вы услышите музыку, под которую впервые поцеловались, которую слушали на выпускном вечере, которая звучала у костра в походе с лучшими друзьями и которая сопровождала вас в новое утро после бессонной ночи в рок-клубе.

Организаторы этого концерта хотят доказать, что музыка на виолончелях может быть не только классической, но и вполне современной и энергичной. Они смогут передать всю мощь и эмоциональность рок-музыки через звуки своих инструментов, создавая неповторимую атмосферу, которая останется в вашей памяти надолго.

Не упустите возможность окунуться в мир рок-музыки, исполненной на виолончелях, и узнать, как эти талантливые музыканты перевоплощают классические рок-хиты в новом звучании. Приходите на концерт «Мировые рок хиты на виолончелях» и получите незабываемые эмоции от уникального симбиоза классической и современной музыки.