Посвящение Галине Ковалевой 3-й международный конкурс оперных певиц им. Г.А.Ковалёвой

«Кубанский соловей», «первое сопрано Ленинграда», «лучший голос мира», — говорили про Галину Ковалеву критики.

Певческая судьба Ковалевой сложилась счастливо. Этому во многом способствовали ее вокальное дарование, профессиональное мастерство, работоспособность, творческое общение с хорошими музыкантами. Ей выпала редкая судьба начинать свой путь с вершинных ролей, минуя, казалось бы, неизбежную стадию исполнения второстепенных партий.

Ковалевой удалось избежать трудного, длительного восхождения к вершинам — они открылись ей сразу, благодаря ее таланту и умению работать.

30 апреля в Малом зале филармонии состоится завораживающий Финал в сопровождении оркестра 3-го международного конкурса оперных певиц им. Г.А.Ковалёвой- единственного вокального конкурса, где соревнуются в своём мастерстве исключительно представительницы женских голосов.

В составе членов жюри- известные оперные певицы- ученицы Галины Ковалёвой.

Зрителям предоставится возможность сделать прогнозы и первыми узнать лауреатов.

Также в реальном времени будет определена обладательница Приза зрительских симпатий путём зрительского голосования.

Зарядитесь энергией молодости и таланта! Фестивальный концертный оркестр "NOTA BENE!" дирижёр - Михаил Черниговский.

Концерт ведёт - президент Фонда поддержки и развития музыкального и театрального искусства "Классика без границ" Анастасия Мазанкина.

Церемонию награждения ведёт - исполнительный директор Фонда Галины Ковалёвой, креативный директор Фонда "Классика без границ" Татьяна Чухрай

Главный художник конкурса- Алексей Сергиенко.

Начало в 19.00.

30 апреля в Малом зале филармонии (Невский проспект, 30)