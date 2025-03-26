ента новостей

12:55
В Петербурге к сезону навигации готовят природоохранный флот
12:16
Посвящение Галине Ковалевой 3-й международный конкурс оперных певиц им. Г.А.Ковалёвой
12:09
Балет “Лебединое озеро» на сцене Эрмитажного театра
11:33
В Ленобласти новые камеры улучшили дорожную ситуацию
09:59
В Петербурге поймали карманника с Московского проспекта
09:55
В Московском районе поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера с улицы Ленсовета
09:49
В центре Петербурга поймали двоих «дропов», подозреваемые в обмане пенсионерки с улицы Декабристов
09:43
В Петербурге поймали «дропа», подозреваемого в обмане пенсионера с Новочеркасского проспекта
09:36
В Калининском районе поймали курьера аферистов, обманувших пенсионерку с улицыулицы Демьяна Бедного
09:29
Полицейские задержали стрелкорв с улицы Композиторов
09:04
СПб стал лидером по бронированиям в мае
08:54
В СПб стало больше разбирательств с участием федеральных органов власти
02:29
Большой успех петербургского волейбольного «Зенита» – выход в полуфинал плей-офф Суперлиги: «Локомотив» обыгран в четырёх сетах
19:10
Информацию о мерах родительского контроля обновили на портале «Госуслуги»
17:13
Пятое место заняла российская шахматистка Александра Горячкина на четвёртом этапе Гран-при ФИДЕ, завершившемся на Кипре
13:15
В Петербурге начался фестиваль «Детские дни»
12:35
Концерт Заслуженной артистки России Марины Капуро
12:33
На КАД между развязками с Красносельским и Ропшинским шоссе перекроют одну полосу движения
10:57
Петербургские спортсмены отличились на первенстве России по конькобежному спорту
10:39
В СПб создадут новые промышленные кластеры
10:06
В Сертолово мужчина пытался ограбить банк
09:58
В Выборге мужчина открыл стрельбу в парадной жилого дома
09:52
На улице Вавиловых подростки ограбили мужчину
09:40
Каковы представления о достойной зарплате в СПб?
09:30
В Шушарах мужчина распылил перцовый баллончик в пассажиров
09:09
Отношения СПб и Сантьяго-де-Куба вышли на новый уровень
08:35
В Ленобласти нарастили выпуск автопрома
23:44
на Бухарестской улице трамвай сбил пешехода
19:38
В Петербурге дополнили законопроект о «наливайках» новыми критериями
17:32
Выставка «13» в «Стрит-арт хранении»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Посвящение Галине Ковалевой 3-й международный конкурс оперных певиц им. Г.А.Ковалёвой

Посвящение Галине Ковалевой 3-й международный конкурс оперных певиц им. Г.А.Ковалёвой

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
В Малом зале филармонии состоится завораживающий Финал в сопровождении оркестра 3-го международного конкурса оперных певиц им. Г.А.Ковалёвой

«Кубанский соловей», «первое сопрано Ленинграда», «лучший голос мира», — говорили про Галину Ковалеву критики.

Певческая судьба Ковалевой сложилась счастливо. Этому во многом способствовали ее вокальное дарование, профессиональное мастерство, работоспособность, творческое общение с хорошими музыкантами. Ей выпала редкая судьба начинать свой путь с вершинных ролей, минуя, казалось бы, неизбежную стадию исполнения второстепенных партий.

Ковалевой удалось избежать трудного, длительного восхождения к вершинам — они открылись ей сразу, благодаря ее таланту и умению работать.

30 апреля в Малом зале филармонии состоится завораживающий Финал в сопровождении оркестра 3-го международного конкурса оперных певиц им. Г.А.Ковалёвой- единственного вокального конкурса, где соревнуются в своём мастерстве исключительно представительницы женских голосов.

В составе членов жюри- известные оперные певицы- ученицы Галины Ковалёвой.

Зрителям предоставится возможность сделать прогнозы и первыми узнать лауреатов.

Также в реальном времени будет определена обладательница Приза зрительских симпатий путём зрительского голосования.

Зарядитесь энергией молодости и таланта! Фестивальный концертный оркестр "NOTA BENE!" дирижёр - Михаил Черниговский.

Концерт ведёт - президент Фонда поддержки и развития музыкального и театрального искусства "Классика без границ" Анастасия Мазанкина.

Церемонию награждения ведёт - исполнительный директор Фонда Галины Ковалёвой, креативный директор Фонда "Классика без границ" Татьяна Чухрай

Главный художник конкурса- Алексей Сергиенко.

Начало в 19.00.

30 апреля в Малом зале филармонии (Невский проспект, 30)

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

11-08-2015, 08:33
Десятый Международный конкурс молодых оперных певцов Е. Образцовой откроется 18 августа
27-08-2015, 09:08
На днях в культурной столице назвали победителей десятого Международного конкурса молодых оперных певцов Е. Образцовой
20-06-2023, 16:01
Сопрано Мариинского театра Екатерина Савинкова выступит сегодня в Зале Мусоргского (Мариинский – 2) в 1-м туре конкурса Чайковского
22-04-2021, 20:14
В РГИСИ продолжается Международный вокальный конкурс-фестиваль «Поющая маска»
25-06-2023, 02:43
Петербургский виолончелист Иван Сендецкий вышел в финал XVII международного конкурса имени П. И. Чайковского
11-04-2018, 17:10
XIII конкурс мецената Минакова объявит победителей

Происшествия на дорогах

24-03-2025, 23:44
на Бухарестской улице трамвай сбил пешехода
21-03-2025, 22:45
В Ленобласти водитель микроавтобуса погиб вылетев в кювет на трассе «Кола»
21-03-2025, 22:39
На Садовой улице микроавтобус сбил 27-летнюю девушку
20-03-2025, 15:39
В Тихвине в ДТП пострадал 8-летний пассажир «Лады»
Наверх