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Питерец.ру » Культура » В РГИСИ продолжается Международный вокальный конкурс-фестиваль «Поющая маска»

В РГИСИ продолжается Международный вокальный конкурс-фестиваль «Поющая маска»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
РГИСИ
В РГИСИ продолжается Международный вокальный конкурс-фестиваль «Поющая маска»

С 19 по 26 апреля в Российском государственном институте сценических искусств проходят события XV-XVI Международного вокального конкурса-фестиваля «Поющая маска» имени Андрея Петрова. В 2021 году афиша мероприятий включает образовательный, конкурсный и фестивальный блоки. Образовательная часть, открывшая программу, уже завершилась. В разгаре – конкурсные испытания, впереди – специальные события фестиваля.
20 и 21 апреля студенты театральных школ России стали участниками и гостями лекции Галины Беловой «Значение практического сольфеджирования…», вокального мастер-класса з.а. России, музыкального руководителя Александринского театра Ивана Благодёра. Состоялся круглый стол для педагогов «Проблемы преподавания вокала в высшей школе».
22 апреля в Учебном театре «На Моховой» прошел второй тур конкурса. По его итогам сегодня и завтра жюри выберет лучших вокалистов из творческих вузов России, Европы и Азии, чтобы 24 апреля в 18.00 в рамках Торжественного награждения и Гала-концерта назвать имена лауреатов 2021 года.
Завершится фестиваль 26 апреля в 18.00 Гала-концертом звёзд-лауреатов конкурса прошлых лет «Поющая маска 15+».
Оба события – 24 и 26 апреля РГИСИ покажет в режиме прямой многокамерной трансляции в группе ВКонтакте https://vk.com/rgisi.
В рамках конкурса-фестиваля 25 апреля в 19.00 в Учебном театре «На Моховой» петербуржцам также будет представлен музыкальный спектакль студентов из ГИТИСа (Москва) «Джаз. Девушки. И не только».
Фестиваль-конкурс «Поющая маска» проводится в РГИСИ (СПбГАТИ) с 2006 года. Ежегодно – в числе его участников студенты творческих вузов из разных регионов России, стран Европы и Азии. В 2021-м среди участников представители 34 творческих вузов, 24 городов, 5 стран мира. На первый тур конкурса была подана почти 1000 заявок. До второго тура добрались только 73 номера. Все студенты из России принимают участие в конкурсе в очном формате, большинство представителей зарубежных стран – дистанционно (жюри оценивает видеозаписи выступлений).
В жюри конкурса-фестиваля «Поющая маска» 2021 –
Н.а. РФ Павел Бубельников, н.а. РФ Николай Мартон, н.а. РФ Петр Семак,
З.а. РФ Иван Благодёр, з.д.и РФ Ольга Петрова,
педагоги РГИСИ Елена Третьякова, Юрий Васильев, Константин Учитель, Роман Камхен, Татьяна Кузовлева.
артист Пермского академического театра драмы Альберт Макаров.
Выступления участников также оценивает студенческое жюри.
В 2020 году конкурс не состоялся из-за эпидемиологической обстановки в Петербурге.
В предыдущий раз «Поющая маска» проходила в институте на Моховой в 2019 году.

Источник: РГИСИ
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