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Питерец.ру » Культура » Петербургский виолончелист Иван Сендецкий вышел в финал XVII международного конкурса имени П. И. Чайковского

Петербургский виолончелист Иван Сендецкий вышел в финал XVII международного конкурса имени П. И. Чайковского

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
tchaikovskycompetition.com
Во втором туре Сендецкий исполнял произведения Бетховена, Рахманинова и Лигети.

Поскольку «Питерец.ру» старается не отставать от событий на конкурсе исполнительского мастерства имени П. И. Чайковского, пришла пора осветить и состязания виолончелистов. Прослушивания по специальности «виолончель» проходят в Малом зале Санкт-Петербургской филармонии, где музыканты стараются произвести впечатление на жюри под председательством народного артиста России Сергея Ролдугина.

Петербуржец Иван Сендецкий уже участвовал в конкурсе имени Чайковского: в 2019 году его наградили специальным призом. На этот раз выпускник СПбГК преодолел уже два тура и в финале поборется за победу с пятью другими виолончелистами. Жюри отобрало в финал ещё двух российских участников – стипендиата фонда Ростроповича Марию Зайцеву и коллегу пианиста Станислава Корчагина по Гнесинке Василия Степанова. Сразу три финалиста представляют Южную Корею – это Пак Сан Хёк, Ли Дон Ёл и Ли Ён Ын.

Финал у виолончелистов, который начнётся 27 июня в 18:00, будет проходить уже в Большом зале филармонии на Михайловской, 2. Поскольку на жеребьёвке Сендецкий вытянул 21-й номер (см. фото), то выступать он будет ближе к завершению финальной программы. Сендецкий в 3-м туре исполнит вариации Чайковского и концерт Лютославского.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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