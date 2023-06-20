Сопрано Мариинского театра Екатерина Савинкова выступит сегодня в Зале Мусоргского (Мариинский – 2) в 1-м туре конкурса Чайковского

«Питерец.ру» не мог пройти мимо такого важного события в мировой музыкальной жизни, как 17-й международный конкурс имени Петра Чайковского. Программа конкурса разделена между Москвой и Санкт-Петербургом: сольным пением можно насладиться в Северной столице.

Совсем скоро, в 17:00, на сцене «Мариинского – 2» начнут выступать участники конкурсной программы вокалистов. Сегодня запланирован выход исполнителей из России, Монголии, Китая и Вьетнама. Откроет конкурсную программу выпускница выпускница Московской консерватории Наталья Ловягина, а закроет в 22:20 Екатерина Савинкова из Мариинского театра.

Савинкова родилась в Ташкенте, закончила Нижегородскую консерваторию имени Глинки, была стажёром Центра оперного пения Галины Вишневской. Савинкова ещё в 2014 году стала лауреатом ХХ международного студенческого конкурса вокалистов Лидии Абрамовой. В 2021 году Савинкова дебютировала на сцене Мариинки (партия Прилепы в опере Чайковского «Пиковая дама»).

Сегодня Савинкова исполнит арию Илии из оперы Моцарта «Идоменей царь Критский», романс Чайковского «То было раннею весною…» и арию Маргариты из оперы Гуно «Фауст».

Виолончелисты соревнуются на конкурсе Чайковского в Малом зале Санкт-Петербургской филармонии.