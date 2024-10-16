«Исторический кроссворд» приглашает петербуржцев в мир книг

19 октября 2024 года в Санкт-Петербурге и Ленобласти состоится VI просветительская акция «Всероссийский исторический кроссворд». Она пройдет в 71 регионе России на рекордном количестве площадок - 460. В этом году кроссворд посвящен истории книгопечатания, библиотечного дела, рукописям и книгам.

Организатор акции – Московский городской педагогический университет (МГПУ) при поддержке Государственной публичной исторической библиотекой России (ГПИБ России). Необычный формат, придуманный в МГПУ, поддержали в учебных заведениях, библиотеках и музеях по всей стране. Кроссворд будут разгадывать в Москве, Великом Новгороде, Пензе, Самаре, Томске, Ярославле и других городах России. Одной из самых удаленных точек, где можно поучаствовать в акции, станут село Мильково на 300 км севернее Петропавловска-Камчатского, а также село Ыб в Республике Коми.

География «Исторического кроссворда» с каждым годом расширяется. Если в прошлом году желающие проверить свои исторические знания собирались на 400 площадках в 63 регионах страны, то в нынешней акции примет участие 71 регион, где будут открыты 440 площадок.

Тема книг, рукописей, библиотечного дела с историей связана неразрывно. Книги и сами хранят в себе историю, и нередко становятся участниками исторических событий. Но от тех, кто будет разгадывать кроссворд, потребуются, в первую очередь, не энциклопедические знания и не историческое образование, а логика, азарт и желание отгадывать загадки. Поэтому приходить на акцию можно всей семьей.

Каждый участник получит тетрадь с кроссвордом, который он должен решить за 45 минут. Еще 15 минут дается, чтобы проверить правильность ответов. Организаторы подчеркивают, что «Исторический кроссворд» - это не экзамен и не тест, а возможность потренировать воображение и логику, провести время наедине с историей, вспомнить наше общее прошлое, узнать что-то новое и неожиданное.

Принять участие в «Историческом кроссворде» можно на таких локациях как:

г. Кировск, Кировская центральная библиотека (ул. Набережная, д. 1 корп. 5),

г. Санкт-Петербург, Центральная библиотека Ломоносовского муниципального района им.Н.А.Рубакина (г. Ломоносов, ул. Швейцарская, д. 14),

г. Луга, Лужская ЦБС (ул. Набережная, д.1),

г. Санкт-Петербург, Центральная библиотека им. М.М. Зощенко (г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 7),

г. Санкт-Петербург, Библиотека № 6 (ул. Автовская, д. 32),

г. Санкт-Петербург, средняя общеобразовательная школа № 72 с углубленным изучением немецкого языка (ул. Ушинского, д.21, литер А),

г. Санкт-Петербург, Детская библиотека №4 (ул. Большая Пороховская, д. 12/34),

г. Санкт-Петербург, Центральная районная библиотека имени А. С. Пушкина (Большой пр. Петроградской стороны, д. 73/36 (во дворе),

г. Санкт-Петербург, Библиотека правовой и экономической информации (ул. Благодатная, д. 20),

г. Санкт-Петербург, «Библиотека Друзей» (Московское ш, д. 2, литер А),

г. Санкт-Петербург, Библиотека им. братьев Стругацких (ул. Типанова, д. 29),

г. Санкт-Петербург, Центральная библиотека им. К.Г. Паустовского (ул. Варшавская, д. 37 к. 1),

г. Санкт-Петербург, Библиотека БРиЗ (филиал №4) (г. Пушкин, Красносельское ш, д. 29).

Время: 19 октября 2024 года, 12:00