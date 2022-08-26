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Питерец.ру » Общество » Международная акция «Диктант Победы»

Международная акция «Диктант Победы»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Волонтёры Победы
Волонтёры Победы приглашают молодежь России сопроводить Международную акцию «Диктант Победы»

Александр Хинштейн: Международная акция «Единой России» «Диктант Победы» состоится 3 сентября

Площадки будут организованы как офлайн, так и онлайн. Традиционно акция пройдет при поддержке «Волонтеров Победы», Росгвардии, Минобороны, МВД, МЧС. Об этом сообщил федеральный координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информации Александр Хинштейн.

«Это субботний день, поэтому ожидаем участников больше, чем в предыдущие годы. Формат участия остается прежним: это региональные площадки – офлайн и онлайн на сайте Диктантпобеды.рф», - сообщил он.

Одна из главных целей Волонтеров Победы – изучение истории нашей страны и повышение исторической грамотности. Движение считает важным в очередной раз стать соорганизатором акции, пригласить жителей страны и соотечественников к участию, а также пригласить неравнодушную молодежь России принять участие в волонтёрском сопровождении акции в своём субъекте Российской Федерации.

Чтобы стать волонтёром акции, необходимо зарегистрироваться на сайте волонтёрыпобеды.рф, в разделе «Мероприятия» подать заявку на волонтёрское сопровождение «Диктанта Победы» в своём городе. Для тех, кто хочет принять участие в акции и написать Диктант Победы, требуется перейти на сайт https://диктантпобеды.рф/ и записаться на любую удобную площадку.

Кроме того, «Волонтёры Победы» готовят к проведению акции и площадки за рубежом в 18 государствах, в том числе ЛНР и ДНР.

Напомним, акция «Диктант Победы» была запущена в 2019 году в рамках партпроекта «Историческая память». Он призван пробудить интерес у школьников, молодежи, а также у российских и иностранных граждан к событиям героического прошлого нашей страны, возможность проверить свои знания истории, узнать новую информацию о забытых подвигах предков. На тысячах площадок в России и за рубежом участники отвечают на вопросы, посвященные событиям Великой Отечественной войны и Великой Победы. С каждым годом количество участников акции неуклонно растет: если в 2019 году «Диктант Победы» написали около 100 тысяч человек, то в 2021 году – уже 1,5 млн участников.

Контакты всех региональных штабов ВОД «Волонтёры Победы» размещены на сайте по ссылке: https://волонтёрыпобеды.рф/contacts

Источник: Волонтёры Победы
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