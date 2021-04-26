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Питерец.ру » Общество » В преддверии 9 мая в Санкт-Петербурге пройдет федеральная акция #ПомнимВместе

В преддверии 9 мая в Санкт-Петербурге пройдет федеральная акция #ПомнимВместе

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Опубликовал: Вадик Котов
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В преддверии 9 мая в Санкт-Петербурге пройдет федеральная акция  #ПомнимВместе

В преддверии 9 мая в Санкт-Петербурге пройдет федеральная акция  #ПомнимВместе. Акция, символизирующая общую память всех поколений о подвиге Великой Победы, стартовала 24 апреля и охватит более 3 000 ветеранов по всей стране. Ее проведет БФ “Система” – оператор социальной деятельности компаний Группы АФК “Система”. Акция пройдет также в Москве, Ростовской области, Краснодарском крае, Ставропольском крае, Республике Башкортостан, Красноярском крае, Карелии, Архангельской, Волгоградской, Костромской и других областях.

Старт акции 24 апреля ознаменовал субботник в Ленино-Снегирёвском военно-историческом музее для благоустройства памятников и мест боевой славы. Участники познакомятся с экспозицией музея, которая рассказывает об основных событиях Великой Отечественной Войны.

С 26 апреля до 9 мая сотрудники БФ «Система», компаний МТС, Cosmos Hotel Group, ГК «Элемент», Segezha Group, Агрохолдинга «СТЕПЬ», БЭСК, «Бизнес-Недвижимость» начнут поздравят ветеранов во многих регионах России. Акция пройдет как в центральных городах, так и в небольших хуторах и поселках, где проживают ветераны. Волонтеры компаний-участниц акции приготовили свои подарки ветераном ВОВ. Так, сотрудники МТС проведут для ветеранов Москвы праздничный концерт, вручат им продуктовые наборы и пледы. А сотрудники лесопромышленного холдинга Segezha Group планируют подарить ветеранам в Сегеже, Кирове, Онеге, Галиче, Соколе и других городах аптечные сертификаты и провести торжественные мероприятия. Всего в акции примут участие около 900 корпоративных волонтеров Группы АФК «Система», личные поздравления и подарки от них получат больше 3 тысяч ветеранов Великой Отечественной Войны.

После 9 мая совместно с проектом «Лифт в будущее» акцию #ПомнимВместе поддержат школьники, для которых пройдут Уроки памяти. В средине мая в рамках проекта компания МТС проведет в нескольких регионах акцию «Память сквозь поколения», в рамках которой дети и пожилые люди вместе посмотрят фильм о войне «Солдатик».

«День Победы был и остается одним из самых почитаемых праздников в России. Большинство мероприятий проходит в центральных городах, а ведь многие участники Великой Отечественной Войны проживают в отдаленных городах и поселках. Мы очень хотим поздравить их с этим праздником и рады, что смогли привлечь к акции так много сотрудников компаний Корпорации по всей стране», - прокомментировала акцию президент благотворительного фонда «Система» Оксана Косаченко.

#ПомнимВместе – первая федеральная акция, организованная совместно компаниями Группы АФК «Система» в преддверии дня Победы. БФ «Система» с 2015 года поддерживает Московский городской совет ветеранов, организует санаторно-курортное лечение и культурно-досуговые мероприятия для участников ВОВ, восстанавливает памятники и места боевой славы.

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