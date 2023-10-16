В Петербурге пройдет ежегодная акция памяти павших воинов России «Дни белых журавлей»

В Петербурге с 16 по 22 октября в 13-й раз пройдет ежегодная акция памяти павших воинов России «Дни белых журавлей». По сложившейся традиции акция стартует в понедельник на Серафимовском кладбище, у монументапамяти погибших в Афганистане. Сюда бумажных белых журавликов и цветы в память о погибших воинах нашего Отечества принесли петербургские школьники и активисты молодежного движения «Стерхи».

«Традиционно мы начинаем акцию на Серафимовском кладбище, где находится самое большое захоронение ветеранов Афганской войны.

Сегодня начинается неделя памяти, в которой будет масса мероприятий: забеги, показательные выступления, уроки мужества, награждения, и закончится неделя 22 октября, которое Расул Гамзатов провозгласил Днем памяти о всех россиянах, погибших в разных войнах. Мы хотим, чтобы россияне знали свою историю и передавали своим детям и внукам, кто есть наш народ и какая у него история», – рассказал депутат фракции «Единой России» в Заксобрании Петербурга, ветеран боевых действий в Республике Афганистан, кавалер ордена Красной Звезды Андрей Горшечников.

Возникнув в Северной столице и став здесь традицией, акция в этом году обретает всероссийский масштаб. Прежде всего, это связано с объявленным Президентом РФ Годом Расула Гамзатова. «Дни белых журавлей» – одно из кульминационных событий празднования 100-летия великого аварского поэта.

«Нашу акцию поддержали в 26 городах России, мы переписываемся с ними, общаемся с Фондом Расула Гамзатова. Наши ребята были в Дагестане и снимали фильм «Десять заповедей Расула Гамзатова», который на этой неделе также будет презентован. Мы просто делаем важные страницы истории доступными для молодежи, передаем им память», – отметил единоросс.

По всей стране в рамках акции активисты делают из бумаги белых журавликов, которых в эти дни принесут вместе с цветами к мемориалам павших защитников Отечества. В Северной столицебольшое количество бумажных журавликов уже сделали и передали волонтерам учащиеся 541-й школы Курортного района, Дворец детского (юношеского) творчества Московского района и Центр гражданско-патриотического воспитания и безопасности жизнедеятельности Красносельского района.

В соцсетях движение «СТЕРХИ» запустиломасштабный флешмоб «Я участвую в акции #ДниБелыхЖуравлей …», люди будут рассказывать о том, какой они внесли вклад в увековечивание памяти о павших защитниках Отечества.

С программой «Дней белых журавлей» подробнее можно ознакомиться в паблике акции.