Исторический парк станет центральной площадкой "Диктанта Победы" в Санкт-Петербурге

29 апреля в Историческом парке «Россия – моя история» пройдет «Диктант Победы». Мультимейдийный музейно-выставочный центр станет центральной площадкой акции в Санкт-Петербурге, что особенно почетно для нового культурного пространства северной столицы.

Международную просветительско-патриотическую акцию «Диктант Победы» проводит партия «Единая Россия» совместно Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом, движением «Волонтеры Победы», Российским Союзом ветеранов с 2019 года. В 2020 году «Диктант Победы» написали свыше миллиона человек, из них очно – около 450 тысяч. Количество офлайн-площадок акции выросло с 1400 до 11 тысяч. К акции присоединилось 76 стран, где была организована 151 площадка.

В 2021 году «Диктант Победы» пройдет уже в третий раз.

Часть вопросов предстоящего «Диктанта Победы» будет посвящена первому году Великой Отечественной войны и великим советским полководцам. Традиционно диктант можно будет написать как очно, так и онлайн на сайте диктантпобеды.рф. Зарегистрироваться на выбранную площадку также можно на вышеуказанном сайте. Площадки для проведения акции откроются во всех регионах России и за рубежом.

Акция проходит при поддержке Министерства обороны РФ, Росгвардии, Министерства внутренних дел, МЧС. Площадки также будут организованы на предприятиях «Городов трудовой доблести», уникальных объектах Росатома, Роскосмоса, Росморречфлота, РЖД, Росгидромета, на кораблях, находящихся в море, на атомных станциях.