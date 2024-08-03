Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева открывает новый сезон гастролями в столице!

ТЮЗ им. А.А. Брянцева открывает новый 103-й сезонгастролями в Москве: 3 и 4 августа на сцене Зеленого театра ВДНХ театр представит мюзикл Алексея Франдетти«Обыкновенное чудо» в рамках VII международного фестиваля искусств «Вдохновение», а 8 августа на сцене театра МТЮЗ коллектив сыграет спектакль «Мещане» в постановке Елизаветы Бондарь в рамках фестиваля «Горький + Москва».

1 августа исполняется ровно 85 лет, как на карте Москвы появилась главная выставка страны: ВДНХ отмечает юбилей! В первые дни августа на территории ВДНХ пройдут праздничные события — лекции, концерты и спектакли, в числе которых – уже ставший знаменитым на всю Россию мюзикл «Обыкновенное чудо» Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева. Спектакль будет идти два вечера подряд, а показ 4 августа станет яркой финальной точкой фестиваля.

Директор ТЮЗа им. А.А. Брянцева Светлана Лаврецова:«Наше «Обыкновенное чудо» уже побывало в Новосибирске, в Москве на сцене Театра российской армии, в Казани в рамках Игр БРИКС – и везде нас ждал грандиозный успех. Для нас очень важный и ответственный шаг – стать частью программы престижного международного фестиваля на ВДНХ, тем более, что нас ждет совершенно новый формат спектакля – мы будем играть под открытым небом, на три тысячи зрителей, и это будет очень интересный эксперимент. Я уверена, что публика фестиваля «Вдохновение» полюбит нашу постановку, полную музыки, танцев и превосходной актерской игры»

Спектакль по знаменитой пьесе Евгения Шварца поставил российский режиссёр театра и кино, художник, педагог, неоднократный лауреат премии «Золотая маска» Алексей Франдетти. Постановка обращена к молодежной аудитории и зрителям старшего поколения, которые прекрасно помнят и любят знаменитый одноименный советский фильм режиссера Марка Захарова, легендарные песни на стихи Юлия Кима и музыку Геннадия Гладкова.

8 августа в рамках фестиваля «Горький + Москва», который в прошлые годы проводился также в Нижнем Новгороде и Казани, ТЮЗ им. А.А. Брянцева представит на сцене МТЮЗа спектакль «Мещане» режиссера Елизаветы Бондарь – одну из самых громких премьер театра последних лет: постановка вошла в шорт-лист десяти лучших российских спектаклей 2020 года по версии Ассоциации театральных критиков, в Long List Национальной театральной премии «Золотая маска» (сезон 2020-2021), была номинирована на театральную премию «Прорыв» иудостоена призов на фестивалях в Кинешме и Нижнем Новгороде. Теперь, впервые, «Мещане» будут представлены столичной публике. Спектакль, высоко оцененный театральными критиками и зрителями, отличается современным режиссерским подходом к сценическому прочтению хрестоматийного произведения М. Горького, при этом в нем бережно сохраняется текст пьесы и мысли, заложенные автором.

На родной петербургской сцене «Обыкновенное чудо»можно будет посмотреть 14 сентября, а «Мещане» — 10 сентября. 6 сентября театр сыграет первый спектакль 103-го театрального сезона — это будет премьера «Маскарад» в постановке главного режиссера ТЮЗа Сусанны Цирюк.

В 103-м театральном сезоне ТЮЗ им. А.А. Брянцева будет активно гастролировать: театр планирует поездки в Астану (Казахстан), Ярославль, Москву, Астрахань, Ростов-на-Дону, Самару, Челябинск, Псков, Екатеринбург, Ижевск, Китай, Ереван, Иран, Алжир, Тунис и Сербию.