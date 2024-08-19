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Питерец.ру » Культура » Показ сцен из спектакля «Медведь» на выставке «Мой Петербург»

Показ сцен из спектакля «Медведь» на выставке «Мой Петербург»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ТЮЗ
Показ сцен из спектакля «Медведь» на выставке «Мой Петербург» в Атриуме исторического мультимедийного парка «Россия — моя история»

24 августа в 12:00 Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева приглашает на специальный показ сцен из спектакля «Медведь», который пройдет в рамках выставки «Мой Петербург» в Атриуме исторического мультимедийного парка «Россия — моя история».

Это будет особенная версия знаменитой чеховской истории, созданная специально для посетителей выставки.

«Медведь» — постановка с громкой международной славой. В минувшем театральном сезоне спектакль по личному приглашению великого режиссёра Эмира Кустурицы был представлен в Сербии на фестивале «Театральный Кустендорф», а также дважды покорил публику Туниса в рамках престижных театральных фестивалей в городах Тунис и Сус. Постановка была высоко оценена и театральными экспертами, получив рекордные девять номинаций на всероссийскую премию «Музыкальное сердце театра». Спектакль продолжает расширять свою международную географию: «Медведь» приглашен на гастроли и фестивали в Алжир и Сербию, куда постановка отправится в новом 103-м сезоне.

Режиссёр Илья Архипов о спектакле: «Мы основываемся на эстетике кинолент начала 20 века: герои Чехова со своими «нарисованными» страстями подражают актёрам немого кино. Гротесковое существование актёров позволяет взглянуть на героев шутки иначе, а музыкальные номера дополняют образы персонажей чувственными романсами и зажигательными кадрилями. Это настоящая игра, сценическое переплетение различных музыкальных и драматических жанров, в котором Чехов остается Чеховым!»

В спектакле заняты: Екатерина Бездель, Дмитрий Ткаченко, Владимир Чернышов

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЯ 25 МИНУТ

ВХОД СВОБОДНЫЙ

НАЧАЛО В 12:00

АДРЕС: БАССЕЙНАЯ, 32

КАК ПРОЙТИ: ОТ СТ. МЕТРО «ПАРК ПОБЕДЫ» ЧЕРЕЗ ПАРК ПОБЕДЫ ДО КОНЦА

12+

Источник: ТЮЗ
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