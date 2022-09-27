В ТЮЗе ставят мюзикл «Обыкновенное чудо»

В рамках проекта «Большие гастроли» ТЮЗ имени А.А. Брянцева отправился в Севастополь, а в Санкт-Петербург приехал театр «Ленком Марка Захарова». В течение недели в ДК Выборгском будут показаны 3 известнейшие постановки театра: «Женитьба», «Поминальная молитва» и «Юнона и Авось». На пресс-конференции в Доме Журналиста недавно назначенный на пост главного режиссера театра Алексей Франдетти, неоднократный лауреат премии «Золотая маска», поделился информацией, над какой постановкой он работает на данный момент в Санкт-Петербурге.

Алексей, что вы репетируете в Петербурге?

- Для меня очень важно, что первые гастроли, в которых я принимаю участие в качестве главного режиссера этого блистательного театра, происходят в городе, который я обожаю, где идет несколько моих спектаклей и готовится несколько премьер. В Санкт-Петербурге я сейчас репетирую, это какая-то ирония судьбы, спектакль «Обыкновенное чудо». Когда год назад мы договаривались о названии постановки, никто конечно не знал, и я в том числе, что я приду в «Ленком Марка Захарова». Получается, что «Обыкновенное чудо» станет первым спектаклем, который я поставлю, будучи главным режиссером этого прославленного театра. Премьера ожидается в ТЮЗе имени Брянцева в конце октября.

- Как идут репетиции и кто занят в постановке?

- Работа началась давно, а с 20 сентября репетиции проходят в нескольких пространствах — в одном зале идет хореография, в другом мы занимаемся драматическими сценами. Сегодня мы сделали черновой прогон первого акта. У меня была просьба, чтобы к первому дню репетиций была готова декорация, она не влезла в репетиционный зал, поэтому мы тепленько оделись и пошли репетировать во двор, где нам ее смонтировали. Декорация представляет собой сложную конструкцию, к ней нужно привыкать с первого репетиционного дня. Кроме артистов труппы ТЮЗа имени Брянцева в спектакле заняты такие актеры, как любимый санкт-петербургским зрителем и мой хороший друг Иван Ожогин, который исполняет роль Волшебника, Нонна Гришаева, которая играет Эмилию, Юлия Дякина, воплощающая образ Принцессы, Иван Коряковский, исполняющий роль Медведя. Каждую из ролей в дубль играют артисты труппы театра.

Елизавета Ронгинская