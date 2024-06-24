ента новостей

15:23
Закрытие троллейбусного движения по Гороховой улице
15:18
Мост через Свирь разведут для прохода вверх по реке яхты «Александра»
14:57
Фестиваль классической музыки «Вечера в Монрепо»
14:43
Выставка «Сопряжение»
14:09
Зарплаты строителей выросли меньше
13:50
Лишился автомобиля из-за долгов
12:35
Музей современного искусства Эрарта представляет выставку «Нюансы»
10:12
Сетевые мошенники начали представляться службой техподдержки
09:43
Водитель сбивший пенсионерку на Аннинском шоссе, стал фигурантом уголовного дела
09:37
В Волхове задержали подозреваемого в убийстве в уличной драке
09:31
В Ленобласти женщина погибла после опрокидывания на снегоболотоходе
09:26
В Ленобласти в ДТП пострадал 17-летний подросток на питбайке
01:36
Евро – 2024: Венгрия вползла на третье место в группе А, Германия и Швейцария сыграли вничью
14:05
НХЛ: «Флориде» Бобровского и Тарасенко после третьего подряд поражения от «Эдмонтона» предстоит седьмой матч финала Кубка Стэнли
02:13
Евро – 2024: ничья Грузии, победы Португалии над Турцией и Бельгией над Румынией, хотя Лукаку снова не забил
14:42
В Ленобласти на трассе «Кола» введут реверсивное движение
13:51
В Ленобласти мотоциклист погиб в ДТП с фурой
13:46
В Ленобласти поймали подозреваемого в краже электроинструмента
13:32
В Волхове двое злоумышленников избили и ограбили молодую девушку
13:26
В Красносельском районе задержали подозреваемого в нападении с ножом на тестя
13:21
В центре Петербурга задержали подозреваемого в поножовщине
13:16
На Пискаревском мемориальном кладбище состоялась торжественно-траурная церемония, посвящённая Дню памяти и скорби
13:15
Губернатор Петербурга Александр Беглов возложил цветы и венки к мемориалам на Богословском кладбище
09:16
Санкционный сериал «Тупой и еще тупее» продолжается
09:15
Что с годовой инфляцией?
01:33
Нулевая ничья Франции и Нидерландов привела к досрочному вылету сборной Польши с Евро – 2024
22:38
Евро – 2024: Италия проиграла Испании благодаря автоголу, Австрия уверенно победила Польшу
14:46
В Ленобласти мост через Свирь разведут для прохода вниз по реке барже-буксирного состава
11:58
Полицейские поймали поджигателя офиса и склада в поселке Лебяжье
11:53
В Петербурге ссора школьников закончилась поножовщиной
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Фестиваль классической музыки «Вечера в Монрепо»

Фестиваль классической музыки «Вечера в Монрепо»

0
32
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Ленобласти
В Выборге впервые за последние десять лет пройдет Фестиваль классической музыки «Вечера в Монрепо»

6 и 7 июля в Выборге впервые за последние десять лет пройдет Фестиваль классической музыки «Вечера в Монрепо».

Фестиваль зародился в начале 1990-х годов по инициативе Александра Потапова. После реставрации усадьбы и парка принято решение возродить концертную деятельность в Монрепо. В этом году спустя 10 летнего перерыва в парке пройдет Фестиваль классической музыки «Вечера в Монрепо». В течение двух дней, 6 и 7 июля, гости услышат сонаты для 2-х инструментов, а также  редкий жанр камерной музыки –  струнный квартет. 

В концертах прозвучат произведения Моцарта, Чайковского, Сен Санса, Брамса, Равеля и других композиторов. Новшеством фестиваля станут интерактивные лекции от преподавателя Центральной музыкальной школы Москвы Виктора Абрамяна-Эшбы. 
Особенностью фестиваля также станет участие молодых музыкантов дарований с опытными музыкантами. 

Программа фестиваля:

6 июля

12:00
Интерактивная лекция «История музыкальной жизни усадьбы Монрепо. От Людвига Николаи до наших дней». Читает преподаватель ЦМШ-Академии исполнительского искусства засл.арт РФ Виктор Абрамян-Эшба.

16:00
Концерт камерной инструментальной музыки «Посвящение Монрепо».
Продолжительность концерта 1 час. 20 минут

7 июля

12:00
Интерактивная лекция «Происхождение скрипки»
Виктор Абрамян-Эшба, студентка Московской консерватории Мелания Точилова.

16.00
Концерт скрипичной и ансамблевой музыки.
Продолжительность концерта: 1 час  20 минут

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

20-07-2022, 20:43
Фестиваль «Дачные сезоны в Монрепо»
5-01-2023, 21:51
Музей-заповедник «Парк Монрепо» покажет детям интерактивные рождественские спектакли
24-10-2023, 14:30
Фестиваль «Ситар в Петербурге»
28-06-2019, 14:42
Этнический фестиваль «Музыки мира»
18-08-2015, 09:57
С 22 по 23 августа в Ботаническом саду будет проходить фестиваль фольклорной музыки «Волынщик»
28-09-2023, 12:35
Концерт классической и джазовой музыки «Мелодии золотой осени»

Происшествия на дорогах

0
78
Сегодня, 09:43
Водитель сбивший пенсионерку на Аннинском шоссе, стал фигурантом уголовного дела
0
81
Сегодня, 09:26
В Ленобласти в ДТП пострадал 17-летний подросток на питбайке
0
181
22-06-2024, 13:51
В Ленобласти мотоциклист погиб в ДТП с фурой
0
356
21-06-2024, 09:32
В Невском районе курьер службы доставки на электровелосипеде сбил женщину
Наверх