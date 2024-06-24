6 и 7 июля в Выборге впервые за последние десять лет пройдет Фестиваль классической музыки «Вечера в Монрепо».
Фестиваль зародился в начале 1990-х годов по инициативе Александра Потапова. После реставрации усадьбы и парка принято решение возродить концертную деятельность в Монрепо. В этом году спустя 10 летнего перерыва в парке пройдет Фестиваль классической музыки «Вечера в Монрепо». В течение двух дней, 6 и 7 июля, гости услышат сонаты для 2-х инструментов, а также редкий жанр камерной музыки – струнный квартет.
В концертах прозвучат произведения Моцарта, Чайковского, Сен Санса, Брамса, Равеля и других композиторов. Новшеством фестиваля станут интерактивные лекции от преподавателя Центральной музыкальной школы Москвы Виктора Абрамяна-Эшбы.
Особенностью фестиваля также станет участие молодых музыкантов дарований с опытными музыкантами.
Программа фестиваля:
6 июля
12:00
Интерактивная лекция «История музыкальной жизни усадьбы Монрепо. От Людвига Николаи до наших дней». Читает преподаватель ЦМШ-Академии исполнительского искусства засл.арт РФ Виктор Абрамян-Эшба.
16:00
Концерт камерной инструментальной музыки «Посвящение Монрепо».
Продолжительность концерта 1 час. 20 минут
7 июля
12:00
Интерактивная лекция «Происхождение скрипки»
Виктор Абрамян-Эшба, студентка Московской консерватории Мелания Точилова.
16.00
Концерт скрипичной и ансамблевой музыки.
Продолжительность концерта: 1 час 20 минут