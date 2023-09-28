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Питерец.ру » Культура » Концерт классической и джазовой музыки «Мелодии золотой осени»

Концерт классической и джазовой музыки «Мелодии золотой осени»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
Концерт классической и джазовой музыки «Мелодии золотой осени» пройдет в Выборге 7 октября

В кинотеатре «Выборг Палас» впервые состоится живое выступление музыкантов с применением кинотеатрального процессора Dolby Digital: концерт классической и джазовой музыки «Мелодии золотой осени» пройдет в Выборге 7 октября.

Зрителей ждет выступление лауреата многих фестивалей джазовой и классической музыки Ильи Щеклеина и перкуссиониста Артёма Баграмова, а на большом экране кинотеатра сопровождать концерт будут виды «Полёта через Вселенную».

Концерт состоит из двух частей: в первом отделении – импровизации на темы таких классических произведений, как «Лунная соната» и «К Элизе» Людвига Бетховена, «Вальс цветов» Петра Чайковского, второе отделение будет посвящено классике мирового джаза: «Hello Dolly», «Love», «What a wonderful world» и другие.

Концерт состоится 7 октября в 19.00 в кинотеатре «Выборг Палас» продолжительностью 2 часа.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО
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