Фестиваль «Дачные сезоны в Монрепо»

В ближайшие выходные, 23 и 24 июля, в Монрепо гостей ждёт насыщенная программа: игры и танцы начала XX века, творческие мастер-классы для детей и взрослых, интерактивные театрализованные экскурсии по парку, тематическая выставка с фотозонами, ярмарка мастеров выборгской губернии, стилизованный фуд-корт, живая музыка и многое другое.

Проникнуться эпохой гостям помогут театральные постановки в исполнении артистов Театра на Литейном и Выборгского молодежного театра.

Замысел фестиваля основан на реконструкции дачной жизни петербуржцев XIX века, чтобы познакомить современных посетителей парка с культурой, ценностями и любимыми занятиями дачников, прибывавших сюда на отдых. Вместе с петербуржцами на дачи переезжала и культурная жизнь Петербурга того времени. В Монрепо гости праздника перенесутся на два века назад и окажутся в центре культурного события, наполненного любительскими театрами, музыкальными вечерами, уличными играми, долгими чаепитиями и страстными романами.

Декорациями для постановок и развлечений выступит территория музея-заповедника.

Программа фестиваля размещена на официальном сайте парка Монрепо в соцсети ВКонтакте.