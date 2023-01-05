«Сказки в Монрепо»: 6 и 8 января музей-заповедник «Парк Монрепо» покажет детям интерактивные рождественские спектакли.

Проект #СказкивМонрепо представит юным посетителям знаменитого «Щелкунчика», «Новогодние приключения Карлсона», «Серебряные коньки» и историю про пингвиненка Лоло «Новогодние приключения пингвиненка в Бразилии».

Знакомые каждому истории будут рассказаны голосом Ирины Чижик под песочные картины Юлии Лабутиной и музыкальный аккомпанемент виртуозного виброфониста Алексея Чижика.

Главное – после спектакля ребята попробуют себя в качестве художников и музыкантов – они поиграют на вибрафоне и порисуют песком.