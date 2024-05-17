Исторический парк «Россия – Моя история» приглашает на увлекательную выставку «Пушкинское Лукоморье»

18 мая в музейно-выставочном центре «Россия – Моя история» открывается выставка «Пушкинское Лукоморье», приуроченная к 225-летию Александра Сергеевича Пушкина. Выставка посвящена пяти знаменитым произведениям, созданным поэтом в период с 1820 по 1830 годы и считающихся эталоном русской сказки: «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о золотом Петушке», «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Сказка о попе и работнике его Балде».

Сказки Александра Сергеевича Пушкина — это культурный феномен, ставший одним из наиболее значимых явлений отечественной и мировой культуры.

Экспозиционное пространство выставки подразделяется на тематические зоны:

«Сказка о рыбаке и рыбке» и «Сказка о попе и работнике его Балде»

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»

«Сказка о золотом Петушке»

Выставка будет сопровождаться интерьерами в стиле «Пушкинской библиотеки», а также интерактивными мультимедийными элементами, рассказывающими о детстве и юности, жизни и гибели поэта. В экспозиционном пространстве будут представлены подлинные экспонаты, предоставленные музеями образовательных учреждений Санкт-Петербурга иллюстрирующие знаменитые произведения А.С. Пушкина и их влияние на мировую культуру - книги с переводами сказок на различные языки, копии портретов современников, начертанные рукой Пушкина, и предметы, созданные под влиянием его творчества помогут погрузиться в мир гениального поэта.

Выставка будет располагаться на галерее 3 этажа Исторического парка и продлится до 10 сентября 2024 года.

Вход свободный.

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