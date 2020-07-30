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Питерец.ру » Культура » Николай Валуев принял участие в проекте Центральной районной библиотеки Красносельского района - «Сказки бабушки Варварушки».

Николай Валуев принял участие в проекте Центральной районной библиотеки Красносельского района - «Сказки бабушки Варварушки».

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68
Опубликовал: 1lastochka
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Фото:
krlib.ru
Николай Валуев принял участие в проекте Центральной районной библиотеки Красносельского района - «Сказки бабушки Варварушки».

Николай Валуев принял участие в проекте Центральной районной библиотеки Красносельского района - «Сказки бабушки Варварушки».
Как сообщил Александр Гурьев, пресс-атташе Николая Валуева: «Николай Сергеевич с удовольствием откликнулся на предложение принять участие в проекте и записал видеопрочтение русской народной сказки «Гуси-Лебеди».
Проект «Сказки бабушки Варварушки» - это чтение сказок для детей онлайн.
Проект поддержали детские писатели: Ирина Зартайская, Федор Шилов и Екатерина Алёшина, режиссер и актриса театра «Мамины сказки» Елена Романова.
Руководитель семейного проекта «Сказки бабушки Варварушки», Осанкина Татьяна и руководитель творческого объединения «Чудесы», Мария Дукарская, во время самоизоляции запустили сказочный флэшмоб: прочтение детских сказок онлайн.
Проект запустили в конце мая, и к настоящему моменту подготовлено 24 видео-прочтения: «Красная шапочка», «Маша и медведь», «Три медведя», «Гуси-Лебеди», «Сказку о золотом петушке», «Сказка о глупом мышонке», «Три поросенка» и другие. Сейчас готовятся новые сказки к публикации в группе проекта «ВКонтакте», а также, прочтения размещают на страничке в instagram.com/vitamin16_spb и на сайте учреждения krlib.ru/skazki-babushki-varvarushki

«Чтение сказок — один из основных и важных этапов в жизни ребенка. Слушая рассказы и сказки о приключениях главных героях, дети учатся ценить честность, дружбу и доброту. Сказка, прочитанная с выражением, автором книги, артистом или спортсменом, принесет ребенку гораздо больше пользы и вызовет приятные ассоциации и интерес к книге. Длительность сказок от 4 до 20 минут. Организаторы, родители и дети благодарны всем участникам флэшмоба за замечательное прочтение сказок. Заходите на ресурсы проекта, смотрите сказки вместе с детьми» — рассказала Татьяна Осанкина, заведующий сектором социокультурных проектов СПб ГБУК «ЦБС Красносельского района».

#сказкибабушкиварварушки
vk.com/skazkidlymalishei
vk.com/biblioteka_spb

Источник: krlib.ru
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