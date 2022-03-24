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Питерец.ру » Культура » Спектакль «Сказка о царе Салтане» в Тихвине

Спектакль «Сказка о царе Салтане» в Тихвине

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
lenobl.ru
Тихвин встречает Мариинский театр и «Сказку о царе Салтане»

К 178-летию Николая Андреевича Римского-Корсакова артисты Мариинского театра покажут спектакль «Сказка о царе Салтане» в Тихвине — на родине композитора.

Постановку оперы представят 26 и 27 марта на сцене местного дворца культуры.

Благодаря сотрудничеству Ленинградской области и дирижёра и художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева, фестиваль музыки Римского-Корсакова в Тихвине становится ежегодной традицией. Впервые петербургские артисты выступили в Тихвине в прошлом году, в день рождения композитора с оперой «Ночь перед Рождеством». В этом году зрители увидят «Сказку о царе Салтане» — самую исполняемую из опер композитора на мариинской сцене и одну из наиболее красочных постановок репертуара.

В Тихвине выступят два состава исполнителей. Так, в партии Царевны Лебедь можно услышать Альбину Шагимуратову и Антонину Весенину, совсем недавно получившую статус солистки Мариинского. В другой центральной женской партии — царевны Милитрисы выступают Ирина Чурилова и Мария Баянкина. Тенора Михаил Векуа и Александр Трофимов выйдут на сцену в роли царевича Гвидона, а Вадим Кравец и Андрей Серов будут петь партию царя Салтана.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Тихвинский район
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