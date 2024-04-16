25 апреля в Музее современного искусства АРТМУЗА откроется персональная выставка Максима Моргунова «Течение жизни»!

Одновременно с монументальными работами автора посетители смогут открыть для себя новое пространство - галерею «1 Творческая». Только она способна вместить в себя 5 метровые работы автора. Максим Моргунов 10 лет является резидентом Артмузы и ему предоставлено почетное право стать первым в «1 Творческой», таковы течения жизни!

Взаимопроникновение абстрактного и предметного отличает живописные работы Максима Моргунова, выполненные в технике жидкого акрила. Зачарованный неограниченными возможностями и непредсказуемостью этой техники, художник не останавливается на красивом пятне, а предпочитает увидеть в нем, прочесть, и как дешифровщик расшифровать идеальную природную красоту, таящегося, сокрытого в красочной лаве предмета. Красиво разлить акрил просто, но настоящая задача художника – заставить краску стать искусством. Сопоставляя абстрактную форму с предметной реальностью, Максим Моргунов стремится создать новую образность и

пластику, в которой случайность и материал выступают его сотворцами. Каждый материал предоставляет художнику свои уникальные возможности для воплощения замысла, но одновременно и диктует способ видения. Для Максима Моргунова жидкий акрил – это не просто техника исполнения, это угол зрения на мир через призму возможностей материала.

Картины мастера нашли свое место в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, в собрании экс-президента Российской Федерации Д.А. Медведева, в Белгородском государственном художественном музее, в Донецком республиканском художественном музее, в Псковском музее-заповеднике, в музее Староладожского Никольского мужского монастыря, в Музее-заповеднике «Пушкинские горы», в городских музеях Китая: г. Наньнин, г. Сюйчжоу, г. Ханчжоу, г. Нинбо, а также в частных коллекциях многих стран.

Мы приглашаем на выставку Максима Моргунова в Артмузе, почувствовать единение с искусством и стать к нему сопричастным. Вернисаж художника состоится 25 апреля в 19:00, ждем вас на этом ярком событии!

Музей современного искусства «Артмуза»

Галерея «1 Творческая»

Живопись.

25 апреля - 25 августа

Вернисаж: 25 апреля в 19:00