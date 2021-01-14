Выставка художника Максима Моргунова - «Горизонты»

Музей Эрарта представляет выставку художника Максима Моргунова, чьи работы возвращают зрителю небо как грозную стихию

· Пейзажи, в которых ощущается сокрушительная динамика

· Состояния мира, застывшие в потоках акриловой краски

· Живопись, напоминающая видеоизображение в технике таймлапс

Говоря о своем творчестве и интересе к пейзажу, Максим Моргунов часто использует слово «состояния». И речь идет не об атмосферных явлениях, а об особом настроении. Уже с десяток лет Моргунов преподает в Академии художеств и время от времени оказывается со студентами на этюдах: здесь ветер, жара и ощущение течения жизни, которое рождается в процессе наблюдения за движением света по поверхности камня или кроне дерева, дарят полноту переживания природы. Художнику удается впустить в свои работы стихию — динамику сокрушительного, необратимого, непознаваемого человеком процесса.

Выставка в музее Эрарта знакомит зрителей с несколькими направлениями творчества автора. В картинах, написанных маслом, посетители увидят зрелого профессионала, носителя отечественной пейзажной традиции. Основное действие этой живописи разворачивается на небесах. И хотя на горизонте не происходит ничего, что будоражило бы взгляд, под медленным движением грозового фронта начинает изгибаться сияющий неким неземным светом луг, а полуживые пустынные растения в лучах солнца напоминают останки неизвестной цивилизации. Художник возвращает зрителю небо как грозную стихию, которая способна испепелять, благословлять светом и освежать водой.

Работая с акрилом, Моргунов обрушивает его потоки на холсты, в лабораторных условиях создавая атмосферу пленэра. Эта живопись напоминает серфинг: она сродни попыткам оседлать волну. Автор уже не вполне контролирует происходящее в пространстве картины — отсюда в его пейзажах иллюзия движения и энергия действия. Направляя струи краски, художник следит за тем, как в них застывают состояния самого мира, помимо человеческой воли пребывающего в вечном движении. Тихие и по-своему выразительные пейзажи Новгородской области, собранные в экспозиции в Эрарте, предстают яркими психоделическими видениями, на которых трудно удержать взгляд — подобно течению, они уносят зрителя за собой. Живопись Максима Моргунова созвучна ритму жизни: она чем-то напоминает видеоизображение в технике таймлапс, где кадры сменяют друг друга с головокружительной частотой.

Об авторе:

Родился в 1981 году в Ленинграде. В 1999 году окончил художественный лицей им. Б. В. Иогансона, в 2005-м — Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина при Российской академии художеств (мастерская Андрея Мыльникова). Преподаватель Санкт-Петербургской академии художеств им. И. Е. Репина. Сооснователь художественной школы «ПроАрт».

Член Санкт-Петербургского союза художников. В 2008 и 2010 годах работал над созданием портретной галереи председателей Государственного совета Российской империи и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Участник более 100 выставок в России и за рубежом. Произведения автора хранятся в частном собрании Дмитрия Медведева, в Совете Федерации ФС РФ, в Государственной Думе ФС РФ, а также в государственных и частных коллекциях во многих странах мира.

О музее Эрарта:

Музей Эрарта — крупнейший в России частный музей современного искусства. В его постоянной коллекции представлены около 2800 работ более чем 300 художников со всех регионов страны, а также авторские проекты, созданные Эрартой: тотальные инсталляции U-Space, «Озвученные истории картин», «Изолитература», «Изоанимация» и другие. Крупнейший в мире путеводитель Lonely Planet включил Эрарту в список наиболее интересных достопримечательностей Санкт-Петербурга, по мнению туристического портала TripAdvisor Эрарта входит в десятку лучших музеев России, журнал National Geographic зачислил Эрарту в пятерку петербургских «культурных жемчужин», обязательных к посещению. Музей Эрарта стал первым в стране музеем современного искусства, представленным на Google Arts and Culture Project.

Помимо постоянной экспозиции, в Эрарте ежегодно проходит более 40 выставок живописи, скульптуры, фотографии, моды, дизайна, архитектуры и видеоарта. Ежегодно музей посещает около полумиллиона человек.

Даты проведения выставки: 14.01.2021–10.05.2021

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

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