ента новостей

12:49
Выставка петербургского фотографа Марии Никитиной - «Пластмасса»
12:33
Выставка художника Максима Моргунова - «Горизонты»
12:28
Михаил Романов поздравил жителей Санкт-Петербурга с наступившим Новым Годом
12:25
В Петербурге задержали молодых людей похитивших деньги у пенсионерки
12:14
В Купчино задержаны участники конфликта со стрельбой
10:17
Ожидается похолодание
09:19
Насколько недооценен рубль?
21:35
В преддверии сильных морозов проведена проверка ремонтных бригад ЗВО
11:37
Химики ЗВО В Ленинградской области ликвидировали условное химическое заражение в условиях низких температур
11:36
Подразделения войск связи ЗВО подняты по тревоге на западе России
11:08
В Ленобласти возобновляется очная перерегистрация безработных
11:01
В Петербурге полицейские раскрыли уличный разбой на повара ресторана
10:55
В Петербурге полицейские раскрыли кражу ценностей из архивов РАН
10:32
В Токсово после пожара нашли обгоревший труп мужчины
10:24
В Ленобласти пьяный мужчина ездил на УАЗе с мертвецом в салоне и топором
10:03
Автомобили с пробегом подорожали
09:33
Новые койки могут не понадобиться
21:14
Зенитчики ЗВО в ходе комплексной тренировки перехватили более 300 воздушных объектов условного противника
16:24
Передача техники добровольцам
16:23
Выставка выпускников Академии Художеств «Киберакадемисты»
16:16
Выставка архитектурной графики «Сергей Чобан: рисунки и проекты»
13:35
Финляндия остается закрытой
12:46
Мороженое для американцев
11:53
Юные жители Ленобласти примут участие во Всероссийской олимпиаде школьников
11:21
Более 16 тыс. военнослужащих ЗВО сделали прививки от коронавирусной инфекции
11:04
В Петербурге пенсионерка обвинила в краже мастера газовой службы
10:16
В Понтонном заподозрили в развращении падчерицы
10:02
В Ленобласти собака покусала ребенка
22:27
«Динамо-ЛО» уверенно обыграло «Белогорье»
19:39
Открытие выставочного проекта «Мастерская чудес»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка художника Максима Моргунова - «Горизонты»

Выставка художника Максима Моргунова - «Горизонты»

0
16
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Музей Эрарта
Музей Эрарта представляет выставку художника Максима Моргунова, чьи работы возвращают зрителю небо как грозную стихию

Музей Эрарта представляет выставку художника Максима Моргунова, чьи работы возвращают зрителю небо как грозную стихию

· Пейзажи, в которых ощущается сокрушительная динамика

· Состояния мира, застывшие в потоках акриловой краски

· Живопись, напоминающая видеоизображение в технике таймлапс

Говоря о своем творчестве и интересе к пейзажу, Максим Моргунов часто использует слово «состояния». И речь идет не об атмосферных явлениях, а об особом настроении. Уже с десяток лет Моргунов преподает в Академии художеств и время от времени оказывается со студентами на этюдах: здесь ветер, жара и ощущение течения жизни, которое рождается в процессе наблюдения за движением света по поверхности камня или кроне дерева, дарят полноту переживания природы. Художнику удается впустить в свои работы стихию — динамику сокрушительного, необратимого, непознаваемого человеком процесса.

Выставка в музее Эрарта знакомит зрителей с несколькими направлениями творчества автора. В картинах, написанных маслом, посетители увидят зрелого профессионала, носителя отечественной пейзажной традиции. Основное действие этой живописи разворачивается на небесах. И хотя на горизонте не происходит ничего, что будоражило бы взгляд, под медленным движением грозового фронта начинает изгибаться сияющий неким неземным светом луг, а полуживые пустынные растения в лучах солнца напоминают останки неизвестной цивилизации. Художник возвращает зрителю небо как грозную стихию, которая способна испепелять, благословлять светом и освежать водой.

Работая с акрилом, Моргунов обрушивает его потоки на холсты, в лабораторных условиях создавая атмосферу пленэра. Эта живопись напоминает серфинг: она сродни попыткам оседлать волну. Автор уже не вполне контролирует происходящее в пространстве картины — отсюда в его пейзажах иллюзия движения и энергия действия. Направляя струи краски, художник следит за тем, как в них застывают состояния самого мира, помимо человеческой воли пребывающего в вечном движении. Тихие и по-своему выразительные пейзажи Новгородской области, собранные в экспозиции в Эрарте, предстают яркими психоделическими видениями, на которых трудно удержать взгляд — подобно течению, они уносят зрителя за собой. Живопись Максима Моргунова созвучна ритму жизни: она чем-то напоминает видеоизображение в технике таймлапс, где кадры сменяют друг друга с головокружительной частотой.

Об авторе:

Родился в 1981 году в Ленинграде. В 1999 году окончил художественный лицей им. Б. В. Иогансона, в 2005-м — Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина при Российской академии художеств (мастерская Андрея Мыльникова). Преподаватель Санкт-Петербургской академии художеств им. И. Е. Репина. Сооснователь художественной школы «ПроАрт».

Член Санкт-Петербургского союза художников. В 2008 и 2010 годах работал над созданием портретной галереи председателей Государственного совета Российской империи и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Участник более 100 выставок в России и за рубежом. Произведения автора хранятся в частном собрании Дмитрия Медведева, в Совете Федерации ФС РФ, в Государственной Думе ФС РФ, а также в государственных и частных коллекциях во многих странах мира.

О музее Эрарта:

Музей Эрарта — крупнейший в России частный музей современного искусства. В его постоянной коллекции представлены около 2800 работ более чем 300 художников со всех регионов страны, а также авторские проекты, созданные Эрартой: тотальные инсталляции U-Space, «Озвученные истории картин», «Изолитература», «Изоанимация» и другие. Крупнейший в мире путеводитель Lonely Planet включил Эрарту в список наиболее интересных достопримечательностей Санкт-Петербурга, по мнению туристического портала TripAdvisor Эрарта входит в десятку лучших музеев России, журнал National Geographic зачислил Эрарту в пятерку петербургских «культурных жемчужин», обязательных к посещению. Музей Эрарта стал первым в стране музеем современного искусства, представленным на Google Arts and Culture Project.

Помимо постоянной экспозиции, в Эрарте ежегодно проходит более 40 выставок живописи, скульптуры, фотографии, моды, дизайна, архитектуры и видеоарта. Ежегодно музей посещает около полумиллиона человек.

Даты проведения выставки: 14.01.2021–10.05.2021

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

6+

Источник: Музей Эрарта
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

22-08-2018, 13:27
Выставка художника Владимира Дайбова "Однажды в России"
18-12-2020, 13:19
Выставка художников Катерины Бородавченко и Марии Гаркавенко «Каждый сад говорит о любви»
30-08-2017, 15:50
Выставка «Джан Паоло Барбьери. Мода и вымысел»
25-01-2015, 12:15
В Петербурге проходит выставка под названием «Чемодан воспоминаний»
27-11-2020, 19:24
Выставка «Камень. Бумага» в музее Эрарта
14-10-2015, 04:41
Выставка художника Николая Ромадина откроется в «Русском музее»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
157
11-01-2021, 13:32
В Петербурге лихач на иномарке сбил насмерть пешехода
0
1 351
26-11-2020, 12:06
В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП
0
1 381
25-11-2020, 13:33
В Ленобласти под Гатчиной произошло смертельное ДТП
0
2 218
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
Наверх