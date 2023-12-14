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Питерец.ру » Культура » Актер из Санкт-Петербурга был признан лучшим на международном фестивале

Актер из Санкт-Петербурга был признан лучшим на международном фестивале

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Опубликовал: bochar
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Фото:
пресс-служба фестиваля
В Интернете завершился четвертый сезон международного фестиваля цифрового театра ONLiFE iDEA Fest.

В Интернете завершился четвертый сезон международного фестиваля цифрового театра ONLiFE iDEA Fest.

Лучшим актером был признан Игорь Ларин, актер театра «Монплезир» из Санкт-Петербурга, исполнивший сразу множество ролей в спектакле «Женитьба Бальзаминова» по одноименной пьесе Островского.

По словам организаторов, эта классическая пьеса получает новое воплощение в цифровом театре, в котором условность выходит на первый план, а мотив брака по расчету встраивается в современный контекст «рыночных» любовных отношений.

Напомним, что в основе пьесы история о простодушном чиновнике Бальзаминове, который мечтает поправить свое положение, выгодно женившись, но решительно не знает, как это сделать.

В рамках фестиваля были показаны современные адаптации постановок по произведениям русских классиков.

Постановка доступна для бесплатного просмотра и выложена в социальных сетях фестиваля.

Фестиваль проходил при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: пресс-служба фестиваля
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