Актер из Санкт-Петербурга был признан лучшим на международном фестивале

В Интернете завершился четвертый сезон международного фестиваля цифрового театра ONLiFE iDEA Fest.

Лучшим актером был признан Игорь Ларин, актер театра «Монплезир» из Санкт-Петербурга, исполнивший сразу множество ролей в спектакле «Женитьба Бальзаминова» по одноименной пьесе Островского.

По словам организаторов, эта классическая пьеса получает новое воплощение в цифровом театре, в котором условность выходит на первый план, а мотив брака по расчету встраивается в современный контекст «рыночных» любовных отношений.

Напомним, что в основе пьесы история о простодушном чиновнике Бальзаминове, который мечтает поправить свое положение, выгодно женившись, но решительно не знает, как это сделать.

В рамках фестиваля были показаны современные адаптации постановок по произведениям русских классиков.

Постановка доступна для бесплатного просмотра и выложена в социальных сетях фестиваля.

Фестиваль проходил при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.