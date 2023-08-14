ента новостей

19:43
Ян Непомнящий забыл как выигрывать и выбыл в 1/8 финала Кубка мира в Баку: впервые в истории в четвертьфинал этого турнира не пробился ни один российский шахматист
18:35
В Петербурге пьяная женщина стреляла в полицейских через входную дверь квартиры
16:46
В Зеленогорске открыли новую досуговую площадку для жителей с ограничениями по здоровью
16:37
Симфонический концерт «Ennio Morricone. Professional» в Никольских рядах
16:23
В Ленобласти сотрудники ГИБДД провели мероприятие для детей из Донецкой Народной республики
14:15
Петербургское «Динамо» Дмитрия Белорукова разгромило в гостях новгородский «Электрон» со счётом 4:1
13:07
«Книжный поезд» из Петербурга встретили в Иркутске
12:38
В Петербурге пройдет фестиваль пляжного волейбола «Санкт-Петербург Комус Fest»
12:34
Выставка «Мусор в моих карманах»
12:21
В Невском районе иномарка сбила 15-летнего подростка на самокате
12:16
В Невском районе задержали двоих нетрезвых мужчин пугавших прохожих «травматом»
12:10
В Петербурге охранник больницы задержан по подозрению в избиении человека
12:04
В Петербурге в торговом павильоне ножом ранили продавца фруктами
11:57
В Ленобалсти пьяный мужчина на мотодельтаплане совершил жесткую посадку и повредил дачный дом
11:34
В Ленобласти полицейские провели рейд по таксистам - нелегалам
10:31
Зарегистрироваться на российских сайтах теперь можно будет только при помощи отечественных сервисов
10:22
В Китае наводнения и оползни привел к гибели 21 человека
10:04
В садоводстве под Всеволожском пожилого мужчину убило током
00:33
Петербургская «Звезда» проиграла все четыре матче на старте сезона во второй лиге: Дмитрий Комбаров и теперь не будет уволен?
23:32
Будничная победа «Зенита» над «Факелом»: в концовке едва не случилась ничья, но Мантуан снова вовремя забил – 2:0
22:42
На шахматном Кубке мира в Баку отличилась Полина Шувалова, которая смогла победить «по заказу», Ян Непомнящий и Александра Горячкина в своих матчах ждут тай-брейков
18:11
За вакантное место в парламенте Ленобласти после отказа от мандата Алексея Махотина конкурируют пять кандидатов – Армен Ананян, Антон Белонучкин, Евгений Вербицкий, Лариса Лукина и Сергей Мачинский
15:16
В Калининском районе байкер на "Харлее" погиб въехав в бетонную стену
15:07
В Рощино иномарка сбила 15-летнего велосипедиста
14:11
В Ленобласти иномарка столкнулась с самосвалом. Пострадали пять человек, в том числе трое детей
11:53
В Калининском районе автоледи на иномарке сбила 8-летнего велосипедиста
11:43
В Красногвардеском районе пенсионерка перевела мошенника почти 6,3 млн рублей
11:29
Во фрунзенском районе в ДТП пострадали два человека
02:30
4-й тур РПЛ: «Ростов» и «Краснодар» выиграли, «Локомотив» сыграл вничью, «Рубин» идёт ко дну
21:32
«Ленинградец» потерпел первое в истории клуба домашнее поражение в первой лиге: гол Ильи Рубцова принёс победу «Шиннику»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Симфонический концерт «Ennio Morricone. Professional» в Никольских рядах

Симфонический концерт «Ennio Morricone. Professional» в Никольских рядах

0
56
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Никольские Ряды
Великая музыка Эннио Морриконе под открытым небом

В самом сердце Санкт-Петербурга под открытым небом обновленного двора «Никольских рядов» грандиозный музыкальный проект «Ennio Morricone. Professional», в котором самая известная киномузыка великих  итальянских композиторов Эннио Морриконе и Нино Рота, соберет на одной сцене 50 музыкантов и солистов.

Летний петербургский вечер наполнится волшебной музыкой любви, трогательными и волнующими нотами из легендарных кинофильмов «Профессионал», «Спрут», «Однажды в Америке», «Крестный отец», «Ромео и Джульетта», «Амаркорд» в виртуозном исполнении Станислава Чигадаева, музыкантов Камерного оркестра Северной филармонии и хора FESTINO, а также Народного артиста России – Льва Клычкова.

Атмосфера концерта под открытым небом, виртуозная игра музыкантов и невероятной красоты музыка – этот эмоциональный коктейль каждый раз отзывается в душе каждого ностальгическим теплом и романтическими переживаниями.

Композиторы, произведения которых исполнят на сцене «Никольских рядов» лучшие музыканты города, - заслуженные обладателии многих престижных международных премий и национальных наград: от «Оскара» и «Золотого глобуса» до премии BAFTA и «Грэмми». Эннио Морриконе и Нино Рота признаны не только кинематографическим сообществом, но именно благодаря кино их сочинения приобрели широкую популярность и заслужили любовь миллионов поклонников по всему миру. Эти композиции звучат в самых престижных концертных залах. Они уже давно перешагнули границы экрана, но остались неразрывно связаны как с итальянским кинематографом, там и мировым. ​

Этот музыкальный проект стал очень личным для каждого из его участников.

Станислав Чигадаев: «Я рад быть частью этого большого проекта. Для меня музыка Эннио Морриконе — это одновременно и счастье, и любовь, и горечь, и одиночество. Когда я работал над аранжировками, я заново переосмыслил все эти миры, созданные великим композитором в фильмах. Теперь хочется, чтобы и наш слушатель погрузился в атмосферу своих воспоминаний, чувств, немного поностальгировал… ну и, конечно, насладился самой музыкой и нашим новым прочтением бессмертной классики».

——————

Станислав Чигадаев, фортепиано, аранжировки – виртуоз классического и джазового фортепиано, с отличием закончил колледж им. Н. А. Римского-Корсакова, а также аспирантуру государственной консерватории им. Н. А. Римского — Корсакова. Лауреат престижных всероссийских, международных классических и джазовых конкурсов, проходил стажировку в Академии музыки им. Кароля Шимановского у доктора музыкальных наук — Павла Томашевского (Катовице, Польша). Как классический пианист Станислав Чигадаев известен далеко за пределами Санкт-Петербурга: его концерты, как в сопровождении оркестра, так и сольные, проходят в лучших концертных залах России и за рубежом. Работал в сотрудничестве с Андреа Бочелли, Найджелом Кеннеди, Василием Герелло, Аленой Петровской, Ларисой Долиной, Игорем Пономаренко, Алексеем Васильевым и Фабио Мастранджело. Также Станислав Чигадаев лидер известных и любимых публикой проектов Трио «Добрый вечер!» и Chigadaev Big Band.

Лев Клычков, скрипка — Народный артист России, родился в 1960 году в Ленинграде. Окончил Среднюю специальную музыкальную школу и Ленинградскую консерваторию (класс Е. Комаровой). Концертную деятельность начал в 1976 году, еще до поступления в Консерваторию. В 1982 году был приглашен в группу первых скрипок Заслуженного коллектива России. С 1998 года является первым концертмейстером оркестра, с которым неоднократно выступал как солист в России и за рубежом. Работал с такими дирижерами, как Е. Мравинский, Ю. Темирканов, В. Гергиев, Г. Шолти, С. Бычков, Н. Ярви, А. Янсонс, М. Янсонс, М. Юровский, И. Менухин, Ю. Симонов, В. Синайский, Г. Рождественский и многие другие.

Максим Алексеев, дирижер — Получил музыкальное образование в Хоровом училище им.М.И.Глинки и в Санкт-Петербургской консерватории, которую окончил по специальностям хоровое (в классе Е.Кудрявцевой) и оперно-симфоническое (в классе Н.Алексеева) дирижирование, прошел ассистентуру-стажировку. С 2001 года – дирижер Театра оперы и балета Петербургской консерватории, где в репертуаре музыканта более 30 спектаклей, среди которых «Евгений Онегин», «Свадьба Фигаро», «Севильский цирюльник», «Золушка». Представил премьеры балета «Пахита» (номинант «Золотого софита», 2003) и балета на музыку Бетховена «Танцсимфония» (номинант «Золотой маски», 2004). Также является дирижером петербургского Театра музыкальной комедии. С марта 2018 года — главный дирижер Губернаторского оркестра Санкт-Петербурга..

Камерный хор FESTINO – основан в 2008 году. Festino в переводе с итальянского означает «маленький праздник».Хор сотрудничает с ансамблями старинной музыки России и Европы, совместно с которыми был создан и исполнен ряд программ музыки 15-18 веков. Камерный хор Festino — обладатель гран-при международного конкурса хоров «Северное бельканто» (Санкт-Петербург), лауреат первой премии международногоконкурса хоров в г. Мильтенберг (Германия), участник хорового фестиваля 16/21 центра современного искусства Арсенал (Нижний Новгород), приглашенный коллектив Большого драматического театра им. Товстоногова. Хор участвует в спектакле «Что делать?» (реж. А.Могучий) по пьесе Н.Г.Чернышевского.

Билеты можно приобрести в кассах города и у билетных операторов, а также на сайте marcusstage.ru.

Начало концерта в 19:30

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Никольские Ряды
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

29-05-2022, 00:18
Александр Бельский поздравил гостей концерта «Классика на Дворцовой»
24-11-2020, 20:05
Юрий Башмет и «Солисты Москвы» выступят в Петербургской филармонии
24-08-2018, 11:08
музыканты “Пушкин-квартет" представят программу "Музыка кино"
22-09-2016, 10:49
Состоялся концерт-финал конкурса композиторов им. Андрея Петрова
6-09-2021, 19:22
Любовь Казарновская и Фабио Мастранджело представят плейлист из любимой музыки Достоевского в Петербургской филармонии
17-04-2023, 17:01
I Всероссийская оркестровая школа современной академической музыки открывает прием заявок до 18 июня 2023 от композиторов и исполнителей

Происшествия на дорогах

0
94
Сегодня, 12:21
В Невском районе иномарка сбила 15-летнего подростка на самокате
0
176
Вчера, 15:16
В Калининском районе байкер на "Харлее" погиб въехав в бетонную стену
0
154
Вчера, 15:07
В Рощино иномарка сбила 15-летнего велосипедиста
0
132
Вчера, 14:11
В Ленобласти иномарка столкнулась с самосвалом. Пострадали пять человек, в том числе трое детей
Наверх