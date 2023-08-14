Симфонический концерт «Ennio Morricone. Professional» в Никольских рядах

В самом сердце Санкт-Петербурга под открытым небом обновленного двора «Никольских рядов» – грандиозный музыкальный проект «Ennio Morricone. Professional», в котором самая известная киномузыка великих итальянских композиторов Эннио Морриконе и Нино Рота, соберет на одной сцене 50 музыкантов и солистов.

Летний петербургский вечер наполнится волшебной музыкой любви, трогательными и волнующими нотами из легендарных кинофильмов «Профессионал», «Спрут», «Однажды в Америке», «Крестный отец», «Ромео и Джульетта», «Амаркорд» в виртуозном исполнении Станислава Чигадаева, музыкантов Камерного оркестра Северной филармонии и хора FESTINO, а также Народного артиста России – Льва Клычкова.

Атмосфера концерта под открытым небом, виртуозная игра музыкантов и невероятной красоты музыка – этот эмоциональный коктейль каждый раз отзывается в душе каждого ностальгическим теплом и романтическими переживаниями.

Композиторы, произведения которых исполнят на сцене «Никольских рядов» лучшие музыканты города, - заслуженные обладателии многих престижных международных премий и национальных наград: от «Оскара» и «Золотого глобуса» до премии BAFTA и «Грэмми». Эннио Морриконе и Нино Рота признаны не только кинематографическим сообществом, но именно благодаря кино их сочинения приобрели широкую популярность и заслужили любовь миллионов поклонников по всему миру. Эти композиции звучат в самых престижных концертных залах. Они уже давно перешагнули границы экрана, но остались неразрывно связаны как с итальянским кинематографом, там и мировым. ​

Этот музыкальный проект стал очень личным для каждого из его участников.

Станислав Чигадаев: «Я рад быть частью этого большого проекта. Для меня музыка Эннио Морриконе — это одновременно и счастье, и любовь, и горечь, и одиночество. Когда я работал над аранжировками, я заново переосмыслил все эти миры, созданные великим композитором в фильмах. Теперь хочется, чтобы и наш слушатель погрузился в атмосферу своих воспоминаний, чувств, немного поностальгировал… ну и, конечно, насладился самой музыкой и нашим новым прочтением бессмертной классики».

——————

Станислав Чигадаев, фортепиано, аранжировки – виртуоз классического и джазового фортепиано, с отличием закончил колледж им. Н. А. Римского-Корсакова, а также аспирантуру государственной консерватории им. Н. А. Римского — Корсакова. Лауреат престижных всероссийских, международных классических и джазовых конкурсов, проходил стажировку в Академии музыки им. Кароля Шимановского у доктора музыкальных наук — Павла Томашевского (Катовице, Польша). Как классический пианист Станислав Чигадаев известен далеко за пределами Санкт-Петербурга: его концерты, как в сопровождении оркестра, так и сольные, проходят в лучших концертных залах России и за рубежом. Работал в сотрудничестве с Андреа Бочелли, Найджелом Кеннеди, Василием Герелло, Аленой Петровской, Ларисой Долиной, Игорем Пономаренко, Алексеем Васильевым и Фабио Мастранджело. Также Станислав Чигадаев лидер известных и любимых публикой проектов Трио «Добрый вечер!» и Chigadaev Big Band.

Лев Клычков, скрипка — Народный артист России, родился в 1960 году в Ленинграде. Окончил Среднюю специальную музыкальную школу и Ленинградскую консерваторию (класс Е. Комаровой). Концертную деятельность начал в 1976 году, еще до поступления в Консерваторию. В 1982 году был приглашен в группу первых скрипок Заслуженного коллектива России. С 1998 года является первым концертмейстером оркестра, с которым неоднократно выступал как солист в России и за рубежом. Работал с такими дирижерами, как Е. Мравинский, Ю. Темирканов, В. Гергиев, Г. Шолти, С. Бычков, Н. Ярви, А. Янсонс, М. Янсонс, М. Юровский, И. Менухин, Ю. Симонов, В. Синайский, Г. Рождественский и многие другие.

Максим Алексеев, дирижер — Получил музыкальное образование в Хоровом училище им.М.И.Глинки и в Санкт-Петербургской консерватории, которую окончил по специальностям хоровое (в классе Е.Кудрявцевой) и оперно-симфоническое (в классе Н.Алексеева) дирижирование, прошел ассистентуру-стажировку. С 2001 года – дирижер Театра оперы и балета Петербургской консерватории, где в репертуаре музыканта более 30 спектаклей, среди которых «Евгений Онегин», «Свадьба Фигаро», «Севильский цирюльник», «Золушка». Представил премьеры балета «Пахита» (номинант «Золотого софита», 2003) и балета на музыку Бетховена «Танцсимфония» (номинант «Золотой маски», 2004). Также является дирижером петербургского Театра музыкальной комедии. С марта 2018 года — главный дирижер Губернаторского оркестра Санкт-Петербурга..

Камерный хор FESTINO – основан в 2008 году. Festino в переводе с итальянского означает «маленький праздник».Хор сотрудничает с ансамблями старинной музыки России и Европы, совместно с которыми был создан и исполнен ряд программ музыки 15-18 веков. Камерный хор Festino — обладатель гран-при международного конкурса хоров «Северное бельканто» (Санкт-Петербург), лауреат первой премии международногоконкурса хоров в г. Мильтенберг (Германия), участник хорового фестиваля 16/21 центра современного искусства Арсенал (Нижний Новгород), приглашенный коллектив Большого драматического театра им. Товстоногова. Хор участвует в спектакле «Что делать?» (реж. А.Могучий) по пьесе Н.Г.Чернышевского.

Билеты можно приобрести в кассах города и у билетных операторов, а также на сайте marcusstage.ru.

Начало концерта в 19:30