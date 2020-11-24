Юрий Башмет и «Солисты Москвы» выступят в Петербургской филармонии

5 и 6 декабря в Большом зале Петербургской филармонии выступят Юрий Башмет, Камерный ансамбль «Солисты Москвы», а также актеры театра и кино. 5 декабря в исполнении Юрий Башмета, Камерного ансамбля «Солисты Москвы», а также актеров театра и кино Григория Сиятвинды, Ольги Смирновой и Андрея Мерзликина прозвучат музыкально-литературные композиции на основе «Маленьких трагедий» Пушкина. В композицию на основе пьесы «Моцарт и Сальери» вошла музыка обоих композиторов. «Это очень интересно, потому что мы до сих пор знаем о жизни этих музыкантов очень мало, вот и решили соединить их композиции, чтобы слушатели смогли оценить музыкальный язык того времени», – отмечал Юрий Башмет. В композицию на основе пьесы «Каменный гость» вошла музыка Боккерини, Воан-Уильямса, Тавенера, Моцарта, Турина и Локателли.

6 декабря в исполнении Камерного ансамбля «Солисты Москвы» прозвучат сочинения Грига, Шумана, Моцарта и Чайковского, солистом выступит Юрий Башмет.

Билеты на концерт доступны в кассах и на сайте филармонии

Возрастная категория: 6+