Любовь Казарновская и Фабио Мастранджело представят плейлист из любимой музыки Достоевского в Петербургской филармонии

16 сентября в Большом зале Петербургской филармонии пройдет концерт «Плейлист Достоевского», посвященный 200-летию со дня рождения писателя. В этот вечер в прославленном концертном зале прозвучит музыка, которую Достоевский с удовольствием слушал, которой восхищался и в которой черпал вдохновение. Участие в концерте примет известная певица, звезда оперной сцены, педагог и общественный деятель Любовь Казарновская, дирижер – Фабио Мастранджело, художественный руководитель театра «Мюзик-Холл», возглавляющий также известный петербургский фестиваль «Опера – всем».

Cольные и оркестровые номера из опер Глинки, Бетховена, Моцарта, Верди, Россини, Мейербера, Беллини, а также части Lacrimosa и Аmen из Stabat mater Перголези прозвучат в исполнении учеников Международной академии Любови Казарновской Voce e Violino и Симфонического оркестра театра «Мюзик-Холл» «Северная симфония».

Известно, что Достоевский был увлечен музыкой и театром: он любил итальянскую оперу, с удовольствием слушал музыку Моцарта, Бетховена, Глинки, Мендельсона, Мейербера, был дружен с композитором Александром Серовым, слушал выдающихся музыкантов своего времени – Полину Виардо, Гектора Берлиоза, Ференца Листа. Тема «Достоевский и музыка» многогранна: изучение музыкальных предпочтений писателя, его включенности в музыкальную жизнь своего времени, а также воплощений его сюжетов на оперной сцене составляет значительный раздел научных исследований.

Билеты на концерт «Плейлист Достоевского» доступны в кассах и на официальном сайте Петербургской филармонии.

Возрастная категория: 6+

16 сентября, четверг 20:00 Большой зал

«Плейлист Достоевского»

Молодежный симфонический оркестр “СЕВЕРНАЯ СИМФОНИЯ”

Дирижер – Фабио МАСТРАНДЖЕЛО

Солисты – вокалисты Международной академии Любови Казарновской “Voce e Violino”

Ведущая – Любовь КАЗАРНОВСКАЯ