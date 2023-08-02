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Питерец.ру » Культура » Первый концерт уникального мультимедийного проекта «Вдохновлены победами России»

Первый концерт уникального мультимедийного проекта «Вдохновлены победами России»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
myhistorypark.ru
Первый концерт уникального мультимедийного проекта «Вдохновлены победами России»

10 сентября 2023 года в рамках проекта “Вдохновлены победами России” состоится первый концерт уникального мультимедийного иммерсивного шоу, которое перенесет зрителей  во времена возникновения могущественного древнерусского государства, правления первых князей и крещения Руси. Баян-сказитель расскажет о победах Князя Игоря, Александра Невского, подвиге Ивана Сусанина. Прозвучат отрывки из опер великих композиторов Н. А. Римского-Корсакова «Сказание о граде Китеже и деве Февронии», А.П.Бородина «Князь Игорь», М.И.Глинки «Жизнь за Царя» кантаты С.С.Прокофьева «Александр Невский» и многих других бессмертных произведений русских классиков.

В Историческом парке «Россия – моя история» зрители смогут увидеть, как росла и укреплялась Россия, превращаясь в великую державу.

Полному погружению в сюжет истории будут способствовать мультимедийные декорации, световые и звуковые эффекты, костюмы соответствующие эпохе. На концерте будут звучать классическая музыка российских композиторов в исполнении  Санкт-Петербургского симфонического оркестра «Impulse orchestra» и хора «Созвездие». Также в концерте примут участие студенты  ЛГУ имени А.С. Пушкина, студенты Института музыки, театра и хореографии РГПУ им. А.И. Герцена (кафедра сольного пения)

Над текстами проекта работал поэт Игорь Кабанов и профессиональный историк, кандидат исторических наук, доцент СПБГАУ  Татьяна Емельянова, благодаря ее участию во всех концертах соблюдается достоверность исторических фактов.

Проект «Вдохновлены Победами России» ставит задачу подчеркнуть значимость произведений отечественных творцов, посвященных ратным подвигам и славной истории нашей Родины.                              

Проект проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Организатор проекта - АНО «Центр творческих инициатив «Маримба», руководитель Тимур Федоров, режиссер-постановщик Аркадий Гевондов, музыкальный руководитель Игорь Томашевский. Продюсер Александр Смирнов.

Исторический парк "Россия - Моя история" (ул. Бассейная, 32c1, Санкт-Петербург).

Начало концерта в 18 часов.

Билеты по ссылке: https://5d5d5b3996f085a8b1796850.ticketscloud.org/e/64c927069e544e5a5434f0f9?partner_id=5d5d5b3996f085a8b1796850

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
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