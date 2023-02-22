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Питерец.ру » Культура » Концерт духовой музыки «Весенние мотивы» в Историческом парке

Концерт духовой музыки «Весенние мотивы» в Историческом парке

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
myhistorypark.ru
В Историческом парке «Россия - моя история» состоится концерт оркестра Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова

1 марта в 15:00 в Историческом парке «Россия - моя история» состоится концерт оркестра Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова под управлением Дмитрия Мисюры.

Современная история духового оркестра Санкт-Петербургской консерватории ведет свой отсчет с 2017 года. Несмотря на свою молодость, сегодня оркестр является одной из визитных карточек консерватории. Коллектив не перестает вызывать восхищение слушателей и не боится экспериментов: в его репертуаре не только оригинальные произведения разных эпох и жанров, написанная для духового оркестра, но и многочисленные интерпретации мировых музыкальных шедевров. В новой программе оркестра прозвучат произведения Л.Бернстайна, Р.Бёркла, К.Сен-Санса, А.Рида и др.
Вход свободный.
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Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
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