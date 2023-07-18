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Питерец.ру » Культура » Концертная вечеринка с боями «Трэпгладиаторы»

Концертная вечеринка с боями «Трэпгладиаторы»

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62
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Севкабель Порт
TRAPGLADIATOR SUMMERDROP - громкий летний ивент первой в России концертной вечеринки с поединками по правилам уличного бокса.

TRAPGLADIATOR SUMMERDROP - громкий летний ивент первой в России концертной вечеринки с поединками по правилам уличного бокса.

Наши гости: артисты и музыканты, диджеи, профессиональные атлеты, предприниматели и люди в теме. 

Встречайте 8 поединков по правилам уличного бокса. Свежие, амбициозные бойцы и чемпионы других организаций уже известные публике, будут проверять на звание обладателя цепи TRAPLORD. Выступление молодых рэп-артистов и музыкальные сеты диджеев. 

Информации по входным билетам: 

Танцпол - 1.5к

VIP- 3.5к ( ограниченная 30 местная зона )

SUPER VIP- 5к ( лучшего зрительские места в зоне на 20 человек )

При поддержке: Питерский щит | Basic Crew 21 |Mozi Jewelry | Studio 21| BIZONPHARM | Archive 812

22 июля

Севкабель порт, пространство «Вольт», ул.Кожевенная 40Б 

19:00

Билеты: https://spb.qtickets.events/77691-22-iyulya-start-1900-volt?fbclid=PAAaa5ydb3v0r6zctzjcu_rInT3-UqZfpbW28BapgynK2HedxOY5i5OTbiSUI_aem_AQlv6wzP_P51swHMDWLzu_K3_VnfaIPxeiL79zu7f9u1S7SrKxOBmY3eDNfaGLhsrBY

Конец самих боев в 00 , потом афтерпати до 04-05

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Севкабель Порт
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