Спектакль «будто вечность знакомы» — независимый танцевально-музыкальный проект хореографа-танцовщицы Ксении Семеновой и музыканта Романа Степанова, в котором музыка и танец создают друг друга.
Камерный спектакль о путешествии двух душ, которые, встретившись однажды, ощутили то самое чувство — мы «будто вечность знакомы». Танец и музыка позволят зрителю погрузиться в сильную и неразрывную связь двоих.
‘я вижу тебя впервые,
но мы будто вечность знакомы.
кем мы были друг для друга в прошлой жизни?
пройдем ли этот путь вместе
будто вечность знакомы?’
Хореограф — Ксения Семенова, педагог, танцовщица, сертифицированный инструктор по йоге.
Композитор — Роман Степанов, музыкант.
Танцовщицы — Любовь Озорнина и Ксения Семенова.
Мероприятие проходит при поддержке студии Дианы Вишнёвой «Context Studio» и танцевального пространства «OMYT».
Стоимость посещения — 800 рублей.
Билеты: https://spb.qtickets.events/61701-spektakl-budto-vechnost-znakomy
Площадка — Студия 42. Адрес: Кожевенная 40Д, 3 этаж.