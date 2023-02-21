Спектакль «будто вечность знакомы» — независимый танцевально-музыкальный проект хореографа-танцовщицы Ксении Семеновой и музыканта Романа Степанова, в котором музыка и танец создают друг друга.

Камерный спектакль о путешествии двух душ, которые, встретившись однажды, ощутили то самое чувство — мы «будто вечность знакомы». Танец и музыка позволят зрителю погрузиться в сильную и неразрывную связь двоих.

‘я вижу тебя впервые, но мы будто вечность знакомы. кем мы были друг для друга в прошлой жизни? пройдем ли этот путь вместе будто вечность знакомы?’

Хореограф — Ксения Семенова, педагог, танцовщица, сертифицированный инструктор по йоге.

Композитор — Роман Степанов, музыкант.

Танцовщицы — Любовь Озорнина и Ксения Семенова.

Мероприятие проходит при поддержке студии Дианы Вишнёвой «Context Studio» и танцевального пространства «OMYT».

Стоимость посещения — 800 рублей.

Билеты: https://spb.qtickets.events/61701-spektakl-budto-vechnost-znakomy

Площадка — Студия 42. Адрес: Кожевенная 40Д, 3 этаж.