ента новостей

18:56
Спектакль «будто вечность знакомы»
18:52
Петербург подготовит для Мариупольского драмтеатра 12 артистов и 4 режиссера
18:50
Масленица в Историческом парке
17:00
Продавцу, оскорбившему покупателя, присудили 3 тыс. рублей штрафа
14:51
В Петербурге у Марсова поля на полгода введут ограничения на движение транспорта
14:35
Александр Беглов вручил паспорта мариупольцам, принятым в гражданство России
14:33
«Разговоры о важном»: Депутаты рассказали школьникам об истории российского парламентаризма
13:38
«Единая Россия» проведёт международную историческую акцию «Диктант Победы» 27 апреля
13:24
В Ленобласти в отношении должностных лиц администрации МО «Свердловское городское поселение» возбуждено уголовное дело
13:19
Ленобласть славит доблесть своих воинов у мемориала Александру Невскому
13:17
Симфонический оркестр Ленобласти представит праздничную программу ко Дню защитника Отечества
13:15
«Настоящее предательство»: Сатановский заявил о преступной халатности в вопросе поставок боеприпасов ЧВК «Вагнер»
11:59
Государственный институт сценических искусств готовится к приему абитуриентов из Мариуполя
11:49
В Петербурге задержали мужчину и женщину, подозреваемых в грабеже
11:13
Займутся реабилитацией раненых
11:11
В Петербурге подросток попал под трамвай
10:33
Куда хотят ехать 8 марта?
09:44
В Ленобласти пешеход погиб под колесами двух иномарок
09:36
Что с ростом зарплат?
09:29
Спасатели обыскивают филиппинский вулкан после обнаружения обломков пропавшего самолета Cessna
23:14
Гандбольный «Зенит» уверенно победил «СГАУ-Саратов» в гостях – 30:24
19:10
В Мариинском дворце состоялся торжественный приём, посвящённый Дню защитника Отечества
17:17
На передовую из Петербурга отправили 4,5 тысячи «теплых» подарков
17:15
Внутреннее кольцо КАД между ЗСД и Парашютной улицей перекроют для монтажа опоры
17:13
В Петербурге вручены награды росгвардейцам, отличившимся в ходе специальной военной операции
15:11
В Ленобласти иномарка вылетела в кювет. Водителя деблокировали спасатели
14:54
В Петербурге представлены элементы РСЗО HIMARS, обнаруженные росгвардейцами
14:39
Александр Бельский принял участие в работе комиссии Совета законодателей
14:35
Адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости c 20 по 28 февраля
14:33
В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту применении насилия в отношении представителя власти
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Спектакль «будто вечность знакомы»

Спектакль «будто вечность знакомы»

0
33
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Севкабель Порт
Показ спектакля «будто вечность знакомы» в Севкабель Порту

Спектакль «будто вечность знакомы» — независимый танцевально-музыкальный проект хореографа-танцовщицы Ксении Семеновой и музыканта Романа Степанова, в котором музыка и танец создают друг друга.

Камерный спектакль о путешествии двух душ, которые, встретившись однажды, ощутили то самое чувство — мы «будто вечность знакомы». Танец и музыка позволят зрителю погрузиться в сильную и неразрывную связь двоих. 

‘я вижу тебя впервые,

но мы будто вечность знакомы.

кем мы были друг для друга в прошлой жизни?

пройдем ли этот путь вместе

будто вечность знакомы?’

Хореограф — Ксения Семенова, педагог, танцовщица, сертифицированный инструктор по йоге.

Композитор —  Роман Степанов, музыкант.

Танцовщицы — Любовь Озорнина и Ксения Семенова.

Мероприятие проходит при поддержке студии Дианы Вишнёвой «Context Studio» и танцевального пространства «OMYT».

Стоимость посещения — 800 рублей. 

Билеты: https://spb.qtickets.events/61701-spektakl-budto-vechnost-znakomy

Площадка — Студия 42. Адрес: Кожевенная 40Д, 3 этаж.

Источник: Севкабель Порт
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

25-07-2016, 20:38
Концерт на Дворцовой в честь дня ВМФ!
25-08-2020, 19:12
Участвовать или наблюдать? Петербуржцы посмотрели в WhatsApp социальный спектакль «Через час»
1-08-2019, 13:58
Спектакль «Неуместный человек»
22-05-2019, 14:50
Спектакль «Невидимка, двойник, пересмешник…»
28-05-2019, 11:33
Концерт Caram&#232; (Италия) & Yujoy (Россия)
29-03-2019, 09:41
Композитор неоклассик Анатолий Дзюба представит программу «Музыка для неснятого кинофильма»

Происшествия на дорогах

0
103
Сегодня, 11:11
В Петербурге подросток попал под трамвай
0
114
Сегодня, 09:44
В Ленобласти пешеход погиб под колесами двух иномарок
0
136
Вчера, 15:11
В Ленобласти иномарка вылетела в кювет. Водителя деблокировали спасатели
0
153
Вчера, 09:32
В Ленобласти четыре человека погибли и трое пострадали в жутком ДТП под Выборгом
Наверх