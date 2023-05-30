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Питерец.ру » Культура » Вечеринка «Морская»

Вечеринка «Морская»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Севкабель Порт
Вечеринка «Морская» — открытие летнего сезона в Севкабель Порту

В ночь с 3 на 4 июня – открытие сезона в Севкабель Порту.  «Морская» — вечеринка вечеринок у самого синего моря в первый уикенд этого лета. Четыре сцены, четыре промо-группы и четыре танцевальных площадки — сразу и в одном месте. Вся ночь и весь Севкабель Порт.

Вечеринка по мотивам той самой «Ночи любви» в 2020. 

1 Сцена – Roots United — короли хауса и электроники, музыкальный лейбл, создатели великого фестиваля Present Perfect и главного летнего курорта К-30. Ищите их на набережной!

2 сцена – AVG — та самая глэм-группировка пати киллеров, хип-хоперов, рэперов и битмейкеров заглавными буквами и без перерыва.

3 сцена – ODYSSEY — длинные балийские волны от известного фестиваля-путешественника. Северная фолктроника и космо-карнавал.

4 сцена – Дикое Диско –  настоящая дискотека про любовь и вечное лето, на которой дико нарядная и дико веселая публика пляшет под Ветлицкую и Depeche Mode.

Всю ночь для гостей будет работать Night Market. Бары, кафе и фудтраки Порта работают до утра. Набережная и горизонт — всегда.

Билеты доступны по ссылке: https://spb.ticketland.ru/drugoe/sevkabel-port/morskaya/

3 июня 2023

С 23:00 и до утра
Севкабель Порт, Кожевенная линия, 40

Источник: Севкабель Порт
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