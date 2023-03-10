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Питерец.ру » Культура » Неонуар на выставке DARK TIMES петербургского художника Турбена

Неонуар на выставке DARK TIMES петербургского художника Турбена

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
В мастерской 10.203 пройдет персональная выставка DARK TIMES петербургского автора Турбена.

С 15 по 29 марта в мастерской 10.203 пройдет персональная выставка DARK TIMES петербургского автора Турбена. Тяготея к эстетике неонуара и детективным сюжетам в кино и литературе конца ХХ века, художник создал серию работ в технике аппликации.

Более 35 работ будут экспонироваться в первом зале пространства мастерской 10.203 в Исткабеле Турбен впервые представит выставку, полностью состоящую из аппликаций.

Особенность этой серии заключается в еще большем акцентировании на минималистичных формах, которые часто присущи его творчеству.

Новая серия сложилась во многом под впечатлением от просмотра фильмов 1970х: «Вся серия - это больше про ощущения и эмоциональное состояние. Что-то, что я не могу выразить словами. Чувство напряжения, загадки, поиска и, возможно, одиночества, которое очень четко выражено в детективном жанре. Эстетика подобных картин будоражит мое воображение уже несколько лет, и этой зимой в Петербурге я снова сконцентрировался на визуальном языке неонуара и пропустил его через себя. Как итог, родилась эта серия».

Схожая таинственность, недосказанность и детективный нарратив присутствовали в работах, которые Турбен представил на своей персональной выставке “Что мы знаем об этом” в пространстве “Артлаб” (Уфа, 2020).

Открытие выставки пройдет 15 марта с 15:00 до 21:00 в мастерской творческого объединения 10.203 на Исткабеле. Вход на выставку свободный.

Выставка DARK TIMES | 15.03—29.03

Время работы: Ср — Вс, 15:00 — 21:00

Адрес: Кожевенная линия, дом 34, Исткабель, завод “Мануфактура”, пространство 10.203

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