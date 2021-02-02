Выставка «Поколение»

Основные вопросы, интересующие Кристину, как художника, связаны с советским массовым строительством конца 50-ых – начала 90-ых гг.: «хрущёвка», «ленинградский корабль» и другие серийные «панельки». Передовые для того времени строительные технологии изменили облик советских городов и жизнь миллионов людей. Новая эстетика урбанизма соединилась с многообразием эстетических и этических предпочтений конкретных людей. Строгие линии жилой архитектуры и её конструктивная утилитарность бесконечно и вариативно дополняются жизненными деталями – эти идеи представляют для автора главный интерес и воплощены в работах серии «Личное пространство». Сюжеты работ подсмотрены в жизни – во время прогулок вдоль длинных фасадов домов-кораблей и внутри спальных микрорайонов. Самый важный мотив художника родом из детства – гуляя с собакой и вглядываясь в окна, за которыми всюду происходит маленькая жизнь, перестаёшь чувствовать одиночество. Новая серия «Поколение» продолжает тему типовой архитектуры и интимных пространств, личных переживаний в тотальном окружении.

Основная техника работ – живопись: акрил/холст. Материал интересен автору своими возможностями в плане формирования живописной поверхности – создания объёмных эффектов с помощью различных паст, включения дополнительных материалов (фольга, серпянка и других). Работы выполнены в жанре романтического урбанизма.

4 февраля - 9 марта 2021 г.

Вернисаж 10 февраля (ср) в 19-00 (будет присутствовать автор)

Галерея «У Золотой лестницы», 4 эт.

0+

Живопись

Санкт-Петербург, 13 линия В. О., дом 70

Время работы: 11:00 — 22:00 ежедневно

ВХОД СВОБОДНЫЙ