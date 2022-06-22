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Стрит-арт на Елагином острове: персональная выставка Саши Труна "Знак Сокрытия"

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
Стрит-арт на Елагином острове: персональная выставка Саши Труна "Знак Сокрытия"

28 июня в Полуциркульном выставочном зале Конюшенного корпуса на Елагином острове откроется персональная выставка граффити-райтера Саши Труна “Знак Сокрытия”. Впервые в своих работах автор использует фигуративность – на это его вдохновили рисунки его детей, которые легли в основу части полотен.  Всего на выставке будет представлено  26 живописных холстов, созданных специально для выставки.

“Знак сокрытия” — экспозиция-размышление, первая большая персональная выставка Саши Труна. Поводом для нее послужили мысли художника о собственной семье и троих детях, которые подрастают в стремительно меняющемся мире. Каждый день в “мире взрослых” происходят события, которые переворачивают все с ног на голову, в то время как дети продолжают жить своей беззаботной жизнью, и лишь эхом до них доносятся мировые события и потрясения. Желание уберечь, оградить детей и переживание за их будущее побудили художника к созданию необычной живописной серии. В ней впервые соединяется абстрактное и фигуративное начало, классические приемы стайл-райтинга и смелые художественные эксперименты.

Экспозиция начинается с творческого диалога: в основу холстов легли рисунки, созданные детьми художника за последние несколько лет. Вторая часть экспозиции — это монолог, серьезный и взвешенный, который вобрал в себя всю полноту жизненного и художественного опыта автора.

В названии выставки заложено несколько смысловых уровней. С одной стороны, “знак сокрытия” — это отсылка к уличной культуре и стайлрайтингу как ее части: граффити-райтеры пишут тексты, смысл которых могут расшифровать только другие художники. Это язык, подобный шифровке, понятный только людям внутри субкультуры. Для окружающих — это выдуманная языковая система, как например, эльфийский язык или тарабарщина. С другой стороны, “знак сокрытия” — это история про мысли каждого из нас, которые в силу ряда обстоятельств не озвучиваются вовсе или доверяются самым близким. И, наконец, “знак сокрытия” — чувство родителя, который всеми силами стремится уберечь собственную семью от вызовов окружающей действительности. 

Впервые центральный парк на Елагином острове  станет публичным пространством для открытого диалога об уличном искусстве и творческом самовыражении. В 4-х локациях в парке разместятся паблик-арт объекты, которые складываются в творческий псевдоним автора —  “TRUN”. Внимательный зритель сможет разглядеть внутри объектов эскизы к работам самого Саши Труна  и его детей. Скульптуры выстраиваются в ровную линию на территории Елагиного острова, вовлекая посетителей в увлекательный процесс поиска работ в пространстве парка. 

Выставка Саши Труна “Знак сокрытия” пройдёт в Полуциркульном выставочном зале Конюшенного корпуса Центрального парка культуры и отдыха им. С.М. Кирова (Елагин остров) с 28 июня по 26 июля.

В июле Фонд Inloco представит короткометражный фильм о создании выставки «Знак Сокрытия», премьера которого пройдет 22 июля в пространстве Art Space Tele2 на Елагиеном острове. Зарегистрироваться на открытый показ можно по ссылке.   

Информационными партнерами выставки выступили телеканал «Санкт-Петербург» и радио «Культура».

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