Выставка «Шуйский альбом»

«Прошлое обрело черты завершенности.» В музее Артмуза откроется выставка петербургского художника Игоря Бурмистрова, живописная серия написана в период поездок художника в древний город Шуя Ивановской области.

Более 10 лет художник расписывал храм недалеко от древнего города Шуя Ивановской области, проводя там по несколько месяцев в году. Остальное время он посвящал своим холстам, и со временем образовался цикл работ, связанных общим настроением от его поездок на роспись храма. В «альбоме» не только Шуя, но и Владимир, Нижний Новгород, Псковщина, места, где приходилось бывать в это время.

Пятьдесят работ от 2 метров до 50 см с настроением между небом и землёй будут представлены на персональной выставке Бурмистрова в главной галерее Артмузы в апреле. Весенние сумерки возле Воскресенского собора; узкая полоска вечерней зари с летающими над рынком птицами; старинные домики, хранящие память о другой жизни; беседы с шуйскими друзьями…

«Сейчас, когда выполнена наша работа в храме, прошлое обрело черты завершенности. Словно прожита ещё одна жизнь внутри моей жизни. Туда можно вернуться, просто поехав в Шую, или отправившись в глубину своего сердца, которое уже хранит всё дорогое. Зритель, надеюсь, увидит это в моих работах.»

Игорь Бурмистров – художник-монументалист, занимается выставочной деятельностью с 1985 года. Является членом Союза Художников с 1991 года, часто работает над общими выставочными проектами и росписью с Мариной Жуковой. Его выставки проходили в том числе в ЦВЗ Манеж и ряде петербургских галерей, групповые – в музее Эрарта, Мраморном дворце Государственного Русского музея. Работы Бурмистрова хранятся в коллекциях Государственном музее истории Санкт-Петербурга, Пушкинском музее-заповеднике в Михайловском, росписи – в храмах России и Зарубежья. Над проектом работает куратор музея Артмуза Марина Гуревич.

ИГОРЬ БУРМИСТРОВ

ШУЙСКИЙ АЛЬБОМ

24 марта – 26 апреля 2022

Вернисаж 25 марта (пт) в 19-00

Галерея «Ц», 1 эт., 0+

Живопись