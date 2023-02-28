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Питерец.ру » Культура » Мариинский дворец стал героем документального фильма

Мариинский дворец стал героем документального фильма

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Опубликован документальный фильм об истории Мариинского дворца

Мариинский дворец стал героем документального фильма. В сети опубликована первая серия нового цикла «Сквозь времена» телеканала «365 дней ТВ». Премьера программы состоялась сегодня в официальной группе канала «ВКонтакте».

Зрители могут познакомиться с интерьерами дворца и узнать больше о жизни здания, созданного по проекту архитектора Андрея Штакеншнейдера. Фильм освещает почти двухвековую историю строения: со времен, когда им владела великая княгиня Мария Николаевна Романова, до современности — когда оно стало местом работы петербургского парламента.

Напомним, съемки в Мариинском дворце проходили в январе 2023 года. Чтобы погрузиться в хронику и набрать кадров, авторской группе понадобилось около трех дней. В планах у сценариста Ольги Летягиной и режиссера Антона Завражнова документальные ленты о достопримечательностях России. В том числе, о восстановлении Кронштадтского собора и Большого Гатчинского дворца.

Источник: ЗАКС
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