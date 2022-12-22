В Мариинском дворце прошла новогодняя елка для воспитанников социальных учреждений

В Ротонде Мариинского дворца прошла новогодняя елка для воспитанников специальных образовательных учреждений, детских домов и школ-интернатов, детей из многодетных и неполных семей, а также для ребят с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Гостей приветствовал спикер Законодательного Собрания Александр Бельский:

­– Новый год – это праздник, когда сбываются самые заветные мечты и происходит волшебство. Это время подарков, оживших сказок, радостного настроения и теплого общения. Раз в год Мариинской дворец становится сказочным, здесь происходят разные чудеса. Каждый из вас обязательно получит подарок от Деда Мороза. А наш сюрприз для вас – волшебная сказка. Я хочу, чтобы этот праздник оказался запоминающимся, чтобы всё, что вы попросите у Деда Мороза, обязательно сбылось. От всей души желаю вам благополучия, мира и добра!

Детей встречали сказочные герои – Снежинки, Морозики, Серебряные Дамы. Они устроили для ребят подвижные игры, конкурсы, рисование больших новогодних открыток. Воспитанникам показали музыкальный спектакль «Новогодние приключения Зайца и его друзей». Режиссер – заслуженный деятель искусств России Юрий Томошевский. В спектакле заняты артисты Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества.

Отметим, традиция праздновать Новый год в Мариинском дворце зародилась еще в 19 веке. Великая княгиня Мария Николаевна уделяла особое внимание заботе о детях. Она активно помогала детским приютам и бедным семьям, устраивала благотворительные елки, куда приглашались десятки детей и раздавались подарки.