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Питерец.ру » Общество » Мариинский дворец стал одной из площадок «Диктанта Победы»

Мариинский дворец стал одной из площадок «Диктанта Победы»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Мариинский дворец стал одной из площадок «Диктанта Победы»

Мариинский дворец впервые предоставил свои залы для проведения международной акции «Диктант Победы». В этом году она приурочена к дате окончания Второй Мировой войны.

Участников диктанта приветствовал депутат ЗС СПб Константин Чебыкин. Он поблагодарил их за участие в патриотической акции, призванной сохранить память о подвигах воинов, противостоявших фашизму в самой страшной войне XX века.

- В этом году диктант пишут в 42 странах мира. Только в Петербурге открыты более 200 площадок, куда могут прийти все желающие. И это не только проверка знаний. Смысл акции в том, что она сохраняет нашу память о тех великих событиях, когда наш народ выстоял, победил и показал, что фашизм не пройдёт, - прокомментировал событие Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский

В Петербурге «Диктант Победы» проходит в воинских частях, образовательных учреждениях МВД, Росгвардии, МЧС, спасательных центрах, школах и музеях. Также задействовано несколько уникальных мест - Мариинский дворец, Музей истории подводных сил России им. А. И. Маринеско, «ЛЕНРЕЗЕРВ», Музей обороны и блокады Ленинграда, Российская Национальная Библиотека, военно-патриотический парк «Патриот» в Кронштадте. В общей сложности в акции могут принять участие свыше 14 тысяч жителей и гостей Северной столицы.

Впервые мероприятие провели 7 мая 2019 года накануне 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Тогда в ней приняли участие более 150 тысяч человек. С тех пор «Диктант Победы» стал ежегодным.

Источник: ЗАКС
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